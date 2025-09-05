Воспитанница островного спорта Ксения Шарифова – один из лидеров мирового падела

Не так уж много воспитанников сахалинского спорта, кто входит в ТОП-30 мирового рейтинга в своем виде. Тем интереснее следить за их достижениями, даже если они уже давно покинули наш остров.

Ксения Шарифова – одна из них. В начале XXI века она начала заниматься теннисом в Южно-Сахалинске. Добилась серьезных успехов. Но из-за травм была вынуждена завершить карьеру. Позднее перешла в падел и сейчас входит в мировую элиту этого вида спорта, сообщает пресс-служба минспорта Сахалинской области.

СПРАВКА

Падел – это командная игра (два на два), своего рода симбиоз большого и настольного тенниса, бадминтона и сквоша. В него играют на закрытом корте размером примерно 20×10 метров (вдвое меньше теннисного), огороженном по периметру стеклянными и сетчатыми стенами. Цель игры – ударять по мячу таким образом, чтобы он отскочил на стороне противника и тот допустил ошибку.

Началось всё в 2002 году. Гиперактивная шестилетняя девочка, гуляя по парку с папой, увидела, как на кортах играют в теннис. К тому времени она занималась танцами и плаванием. Но теннис ее буквально заворожил, затмив предыдущие увлечения.

Ксении дали ракетку. Она сразу же начала правильно бить по мячу, почти не промахиваясь. Тренер (Альбина Боброва) была, мягко говоря, удивлена и поражена.

Условия для занятий теннисом в островной столице в те годы, конечно, были далеки от идеальных. На кортах в парке – асфальтовое покрытие (местами треснувшее). Забор – с дырками. Иногда улетевший мяч приходилось искать минут по десять. Да и самих мячей было не сказать, чтобы много. Зимой играли в спортзале Дома офицеров на деревянном покрытии.

Казалось бы, что в таких реалиях невозможно добиться чего-то серьезного. Но, как показывает пример Ксении Шарифовой, это не так.

В 2005 и 2006 году она победила на «Кубке Санта Ризот Отель», в 2007 году заняла второе место на международных соревнованиях в Хорватии. Позднее победила на летнем командном Кубке Европы (U14).

Правда, к этому времени она тренировалась уже в Москве, а затем – в Европе. На пике входила в ТОП-700 рейтинга WTA. Однако продвинуться ближе к вершинам помешали травмы.

Распрощавшись с болячками, Ксения сменила теннис на падел, добившись в нем крупных успехов.

За пять лет Ксения Шарифова добилась очень много. Она стабильно входит в ТОП-30 мирового падела и с успехом выступает на турнирах самого высокого уровня. Теперь вы можете запомнить имя Ксении Шарифовой и следить за ее достижениями.