Воспитанники детсада № 48 «Малыш» в Южно-Сахалинске сняли свой первый эко-мультфильм

В детском саду № 48 «Малыш» Южно-Сахалинска завершили работу над образовательным экологическим мультфильмом «Зелёная сказка». В создании анимации участвовали сами дошкольники: от сценария до финальной озвучки.

Инициатором проекта выступила педагог дополнительного образования Елена Пономаренко. По её словам, создание анимации – уникальный инструмент для обучения, позволяющий раскрыть любую тему и погрузить в неё ребёнка. Через персонажей ребята не просто узнают о проблеме, но и эмоционально включаются в сюжет.

Юные авторы показали, как человек влияет на окружающую среду и что можно сделать для её защиты.

– Для ребят тема экологии уже привычна. У нас регулярно проходят занятия по экологическому воспитанию, мы практикуем сортировку отходов. Когда работа ведётся с ранних лет, дети осознают: они способны повлиять на ситуацию. Поэтому сложностей не возникло, ребята сами предлагали идеи и активно участвовали в процессе, – отметила Елена Пономаренко.

Весь процесс занял полтора месяца.

Посмотреть эко-мультфильм можно на Rutube-канале министерства ЖКХ Сахалинской области.

Екатерина НИКОЛАЕВА.