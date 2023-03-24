Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке 10 — 13 сентября

Дату проведения форума перенесли во второй раз в связи с графиком международных мероприятий.

— Форум во Владивостоке объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы и в этом году готовы встретить участников на самом высоком уровне, чтобы обсудить перспективы для сотрудничества, новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логических коридоров, инфраструктуры и расширение туристического сотрудничества.

В рамках форума во Владивостоке вновь пройдет выставка «Улица Дальнего Востока», на которой можно будет познакомиться с культурными и экономическими инициативами и уже реализуемыми проектами регионов Дальневосточного федерального округа», – отметил заместитель председателя правительства РФ– полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО председатель оргкомитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

Организатор Восточного экономического форума – Фонд Росконгресс.

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