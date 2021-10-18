Восторжествует правда. И все узнают, откуда пошел областной центр

Где находилось селение, положившее начало Юж­но-Сахалинску? Любители островной истории укажут на северную окраину нынешней улицы Ленина. В доказательство приведут несколько фактов. По свидетельству нашего сооте­чественника, посетившего губернаторство Карафуто (Южный Сахалин), именно с северной стороны Владимировка примыкала к правильно распланированному городу. Японцы бывшее русское селение называли Северной Тоехарой (Китатоехара), как и железнодорожную станцию.

Немало горожан выскажут другое мнение: областной центр начинался с западной окраины. Этот район и называют сегодня Владимировкой. Сюда же на берег Сусуи привозят туристов. В сквере у реки их обычно подводят к огромному камню. Табличка на нем гласит: «Здесь в 1882 году русскими поселенцами было основано селение Владимировка, положившее начало городу Южно-Сахалинску»…

Обратимся к истории. В 1890-м на берегу Сусуи по соседству с Владимировкой появилось селение Ближнее. Японцы переименовали его в Ойвакэ. В советское время бывшее Ближнее стало… Владимировкой. В 1955-м она вошла в городскую черту. С тех пор за районом на западной окраине Южно-Сахалинска закрепилось нынешнее название.

В год столетия островной столицы в сквере у Сусуи установили уже упомянутый памятный знак. Текст на его табличке совершенно запутал горожан. Ошибка закралась и в «Топонимический словарь Сахалинской области».

О том, что памятник стоит не в том месте, неоднократно высказывались специалисты-историки. Во второй половине 1980-х на заседании областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры известный краевед А. Рыжков заявил следующее: «…камень поставлен не там, где надо. Место ему в районе фабрики резиновой обуви. Горсовет не посоветовался с краеведами, и вот результат, именуемый головотяпством».

Алексей Николаевич знал о русской Владимировке не понаслышке. В августе 1945-го он, будучи военным журналистом, принимал участие в боевых действиях на Южном Сахалине. Его воспоминания относятся к тем дням: «На северной окраине города мы обнаружили несколько рубленых домов. Японцы объяснили, что они построены русскими поселенцами еще до 1905 года, когда на месте нынешней Тоехары стояло большое русское село».

Владимировку основали на Черной речке. Так называлась нынешняя Красносельская. Несколько лет назад у пересечения реки с улицей Ленина установили постамент с табличкой: «Здесь в 1882 году русскими поселенцами было основано селение Владимировка, положившее начало городу Южно-Сахалинску. Памятный знак в честь основания селения Владимировка с благоустройством прилегающей территории будет установлен в 2020 году».

Выполнить намеченное не удалось из-за реконструкции моста. Сейчас она завершена, создается площадка под будущий сквер.

В 2022-м Южно-Са­ха­линск отметит свое 140-летие. Быть может, к юбилейной дате на берегу реки Красносельской наконец-то появится памятный знак.

Сергей ФЕДОРЧУК.