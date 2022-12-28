Вострите перья! «Советский Сахалин» объявляет конкурс на лучшую публикацию районной газеты

Конкурс будет именным – в память о замечательном сахалинском журналисте, неоднократном лауреате премии имени Чехова, первом заместителе редактора газеты «Советский Сахалин» Сергее Рязанцеве. Он ушел в расцвете творческих сил 26 лет назад.

В нынешнем году «Советский Сахалин» вновь фигурировал в числе лауреатов этого традиционного профессионального конкурса. Награды были присуждены за отдельные материалы журналистам Людмиле Степанец, Николаю Шелепову и всему редакционному коллективу – за проект «Воспетые острова».

Полученную премию журналисты решили передать в фонд конкурса – на поощрение коллег из районных газет, профессионализм которых будет отмечен жюри.

Итоги творческого соревнования газета подведет ко дню своего 98-летия – 1 мая 2023 года.

Каким журналистом был Сергей Рязанцев? Потрясающе талантливым! Его отличало легкое перо, глубокое понимание тем, за которые брался, аналитичность. Он написал серию превосходных репортажей со строительства железной дороги Альба – Ноглики. Одним из первых журналистов оказался в группе ученых-вулканологов, когда на острове Кунашир проснулся вулкан Тятя, совершал полеты с участниками ледовой разведки и своими глазами наблюдал за ее деталями.

Он работал во всех жанрах – писал очерки, репортажи, корреспонденции. И стихи. Причем не только лирику, но и строки на злобу дня. И в этом тоже проявлялись его незаурядный талант, юмор, интеллигентность, наблюдательность и остроумие.

И еще Сергей Михайлович учил молодых, и не очень, журналистов. Многие из работающих сегодня в сахалинских СМИ проходили у него студенческую практику и «взрослую» стажировку. И для всех нас он был авторитетным учителем.

Положение о конкурсе появится на сайте «Советского Сахалина» в первые дни нового года. Следите за публикациями.

Успехов!