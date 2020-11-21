Вот до чего довели «Экстремалы». Спектакль Чехов-центра получил 5 номинаций на «Золотую маску»

Спектакль Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова «Экстремалы» номинирован на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска». Экспертный совет выдвинул постановку на соискание в пяти номинациях: «Драма/спектакль малой формы»; «Драма/работа режиссера» – Петр Шерешевский; «Драма/работа художника» – Надежда Лопардина; «Драма/лучшая женская роль» – Анна Антонова; «Драма/женская роль второго плана» – Наталья Красилова.

Эксперты драматического театра и театра кукол фестиваля посмотрели 902 спектакля. По приглашению президента фестиваля «Золотая маска» Игоря Костолевского и генерального директора Марии Ревякиной «Экстремалы» Чехов-центра будут показаны весной 2021 года в Москве. Церемония вручения премии состоится в конце апреля. Полный список номинантов представлен на сайте «Золотой маски» https://www.goldenmask.ru

«Становиться номинантами второй год подряд – очень почетно. Кажется, совсем недавно мы показали нашу «Грозу» на фестивале в Москве и вместе волновались, когда смотрели онлайн-церемонию «Золотой маски». И сегодня у нас вновь пять номинаций! Конечно, испытываю большую гордость за наш театр. Хочется сказать слова благодарности постановочной команде «Экстремалов» – режиссеру Петру Шерешевскому, художнику Надежде Лопардиной, всем артистам и всему нашему коллективу. Это большая победа для нас», – отметила директор Чехов-центра Татьяна Корнеева.

Актриса Наталья Красилова признается, что первое чувство, которое она испытала, узнав о номинации – шок: «Я, конечно, ждала объявления номинантов, очень надеялась, что имя Чехов-центра снова прозвучит, но совсем не ожидала, что сама буду номинирована. Очень неожиданно и приятно! Мне кажется, без любого из нашей команды эта номинация не стала бы реальностью».

«Вечером пошла плавать в бассейн обычной актрисой театра, а выплыла из бассейна уже номинанткой на «Золотую маску», – шутит актриса Анна Антонова. – Когда включила телефон, не сразу поняла, почему так много сообщений и пропущенных звонков. Чувства внутри самые смешанные, но главное чувство – гордость за наш театр и людей, которые в нем работают!».

Премьера спектакля по пьесе современного немецкого драматурга Фолькера Шмидта «Экстремалы» состоялась 26 октября 2019 года. Режиссер Петр Шерешевский определил жанр постановки как черная комедия. Это история шести человек, судьбы которых переплелись: родители и дети, супруги и любовники. Шесть попыток найти смысл жизни, зная, что его не существует. Спектакль проходит в Черном зале Чехов-центра, художник Надежда Лопардина придумала интересное сценографическое решение, где каждый зритель невольно становится участником «Экстремалов».

Постановка спектакля осуществлена в рамках программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке при поддержке Гёте-Института в Новосибирске. Ранее спектакль вошел в афишу VI межрегионального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит» и был приглашен на Фестиваль театров Дальнего Востока.

Анна СКУДНОВА.