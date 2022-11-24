Вот какие земляки! На александровской земле в разное время рождались люди, получившие мировую известность

В этом году в Александровске-Сахалинском установили памятник основателю борьбы самбо Василию Ощепкову (1893 – 1937). Он был кадровым разведчиком и вел активную работу в Японии.

Заведующий сектором крае­ведения районной библиотеки имени М. Мицуля Григорий Смекалов уже двадцать лет изучает биографию Ощепкова. Он и рассказал, что в 1904 году мальчик-сирота попал в православную миссию в Японии. Обучался в семинарии Киото и институте Кодокан дзюдо в Токио. В 1913-м вернулся в Россию, работал в контрразведке. Во Владивостоке основал школу дзюдо.

В 1921-м Ощепков вернулся в Японию, где создал разведывательную сеть. Восемь лет спустя стал преподавать в Московском институте физкультуры, создал методику по борьбе самбо. Но это не спасло от репрессий в 1937 году. Василий скончался в Бутырской тюрьме. Через 20 лет его реабилитировали.

Другой уроженец Александровского поста незаконнорожденный каторжанин Дмитрий Гирёв в январе 1911 года одним из двух первых русских высадился на материк Антарктида. Погонщик собак каюр Гирёв сопровождал экспедицию англичанина Роберта Фолкона Скотта на Южный полюс до 84 градуса южной широты. Затем с большей частью экспедиции он оставался в Антарктиде. Обстоятельства сложились так, что Дмитрию вместе с самым молодым участником экспедиции Эпсли Черри-Геррардом и судовым врачом Аткинсоном на собачьих упряжках пришлось искать пропавшую экспедицию Скотта.

В декабре 1912 года Гирёв поднялся на высшую точку Антарктиды – вулкан Эребус – в составе уже другой экспедиции, возглавляемой Реймондом Пристли. Наш земляк был награжден серебряной медалью британского правительства в знак признания его заслуг.

В дальнейшем Дмитрий работал на дальневосточных золотых приисках. Репрессии тоже не обошли его стороной – два года он провел в заключении, был освобожден. Умер в 1932-м от сердечного приступа, ему было 43 года. Примечательно, что имя нашего земляка вписано в историю покорения шестого континента и увековечено в названиях трех географических объектов в Антарктике.

Мало кто знает, что единственный русский актер – обладатель премии «Оскар» – тоже наш земляк. Метрики его рождения не сохранились, но островной краевед Григорий Смекалов нашел подтверждение александровским корням родословной Юла Бринера.

Первый показанный в СССР вестерн «Великолепная семерка» навсегда остался образцом жанра. И самый колоритный из этой семерки – Юл Бринер. Мировая известность пришла к актеру десятком лет раньше, когда он получил «Оскар» за главную роль в фильме «Я и король».

Между прочим, Бринер до сих пор остается единственным актером-россиянином, удостоенным самой престижной мировой кинопремии. Позже был фильм «Мир дикого Запада», в котором Юл Бринер сыграл взбесившегося робота-ковбоя, преследующего мирных туристов.

В личной жизни Бринер слыл великим мистификатором. Нет даже полной ясности с датой его рождения, справочники называют и 1915-й, и 1920-й год. В официальных источниках местом рождения Юлия (так его нарекли родители) называют Владивосток. Но он всегда утверждал, что родился на Сахалине! И даже называл себя полушвейцарцем-полуяпонцем. В последнем лукавил, так как мать его была из рода монгольских ханов. Дед актера, в честь которого тот и был назван Юлом или Юлием, занимался лесопереработкой в районе реки Пильво. А в самом Александровске, тогдашнем центре Сахалинской области, Бринеру принадлежали склады. Жизнеописание актера, ставшего в Америке Юлом Бринером, заслуживает целой книги.

Кстати, композиторы и певцы, как, к примеру, Игорь Николаев, рождаются не только в Холмске, но и у нас в Александровске-Сахалинском. И тоже с именем Игорь, но фамилией Слуцкий. Так что александровцам есть кем гордиться!

Василий Логвинов, г. Александровск-Сахалинский.