Вот какой томат вырастила на даче главный редактор «Советского Сахалина» Татьяна Вышковская

При взвешивании он «потянул» почти на 600 граммов. По ряду признаков можно предположить, что в данном случае показал себя во всей красе один из сортов сибирских селекционеров. Плод мясистый, сочный, очень вкусный.

Как известно, Сахалин относится к зоне рискованного земледелия и урожаи год на год не приходятся, бывает по-разному. В прошлом году «Советский Сахалин» рассказал об успехах дизайнера газеты Николая. Он вырастил на своём приусадебном участке томаты сорта «бычье сердце». Тройку лидеров составили плоды весом 432, 549 и 719 граммов. Вся семья дружно болела за результат, а на финише, после взвешивания, почётное право срезать плодоножки этих трёх богатырей в торжественной обстановке предоставили 9-летнему сынишке Владику.

Сахалинские дачники-огородники настроены на улучшение своих показателей в следующих сезонах, экспериментируют с сортами, доводят до совершенства агротехнику. Тем более, что перед глазами успехи соседей. В Амурской области дачница удивилась сама и удивила всю округу томатами-рекордсменами сорта «розовый слон». На соседних грядках выросли плоды 1106 и 1442 грамма! Вообще-то селекционеры прочат этому сорту средний вес плодов в пределах 280 – 300 граммов, но возможны и рекорды.

Но, пожалуй, всех победил пенсионер из Минусинска Александр Терехов. В гонке за лидерство он обошёл четыре десятка конкурентов. За выращенный собственноручно суперпомидор весом 2700 граммов ему вручили награду – автомобиль «Нива» с прицепом. Теперь вдохновлённый Александр замахивается на рекорд всероссийского масштаба. Несколько лет назад он уже занимал первое место в краевом рейтинге, тогда его помидор был значительно легче – 1600 граммов.

Город Минусинск считается помидорной столицей Красноярского края. Здесь вот уже два десятка лет подряд проводят агропраздник – День минусинского помидора. Отличная идея, замечательное воплощение. Отчего бы и на Сахалине не проводить что-то подобное?! А ещё в местном музее представлена отдельная экспозиция с муляжами синьоров-помидоров, побеждавших в прошлые годы.

Владимир СЛАВИН.