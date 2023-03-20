Вот так голос! Наш земляк разбил сердце Полины Гагариной

Нас всегда радуют успехи сахалинцев и курильчан, где бы они ни находились. И вот представился очередной повод. Южносахалинец Василий Шкивидоров, ныне проживающий в Москве, блестяще прошел отборочный тур на 11-м сезоне телевизионного шоу «Голос».

Буквально с первых минут «слепого прослушивания» трое членов жюри (Владимир Пресняков, Полина Гагарина и Баста) дружно развернули свои кресла, чтобы увидеть обладателя красивого баритона. Гагарина под впечатлением хорошего английского, на котором пел исполнитель, решила, что на сцене иностранец, и тут же нажала на кнопку. Четвертый судья Антон Беляев сделал то же самое, правда, дождавшись последней ноты…

Василий Шкивидоров выбрал для конкурсной заявки известную песню «Broken vow» («Нарушенная клятва») из альбома известной канадской певицы и композитора Лары Фабиан. Существует уже более десятка кавер-версий этого произведения. Самой Фабиан, обладательнице лирического сопрано, принадлежит французский вариант песни с полностью измененным текстом.

Южносахалинец предложил свое прочтение композиции, и то, как это у него получилось, наверняка бы понравилось и Ларе, если бы она была в жюри. Красивый тембр, чистота звучания, широкий диапазон голоса, чувственность и элегантная манера исполнения – все работало на образ песни.

О себе Василий Шкивидоров сообщил, что ему 35 лет. Родители назвали его в честь деда – уроженца Ленинградской области, ветерана второй мировой. После победы над Японией он остался на Дальнем Востоке.

Не удивительно, что любимой песней внука фронтовика стала «Катюша» Максима Блантера и Михаила Исаковского. Особенно хорошо она звучала в ванной комнате родительского дома, где лучше была акустика.

– Мама часами не могла меня выгнать оттуда, – смеется Василий. – Мое детство было счастливым. Зимой – санки, горки, снежки, игры на свежем воздухе. Летом часто ездили на природу, к морю…

Музыкального образования юноша не получил, но еще в школе ощутил в себе творческое начало.

Окончив южно-сахалинскую среднюю школу № 22, по примеру отца решил связать свое будущее с нефтяной отраслью. В 2005-м поступил на факультет химической технологии и экологии Российского государственного университета нефти и газа имени И. И. Губкина.

– Помню, в тот день, когда поступил в вуз, ехал в маршрутке и вдруг ощутил дикое желание выбежать и запеть во весь голос, – рассказал Василий. – Я понял, что это какой-то знак, ему нужно следовать, развивать себя творчески. Как-то в общежитии увидел объявление о наборе в вокальную студию, пошел туда и стал заниматься.

После вуза Шкивидоров некоторое время работал по специальности, но все же сделал выбор в пользу творчества, о чем не жалеет. Вначале выступал под псевдонимом Василий Романов, позже в кавер-группе выпускал сольные песни под псевдонимом Василий Сергеев. Есть у сахалинца пять композиций, записанных в соавторстве с Романом Хакимовым и Полиной Трубачевой.

В декабре 2011-го Василий пережил трагедию – его отец, инженер-механик Сергей Шкивидоров, погиб при транспортировке с Камчатки на Сахалин буровой установки «Кольская». В штормовых условиях Охотского моря платформа опрокинулась и увлекла в пучину более полусотни человек…

Став москвичом, Василий не теряет связи с родным островом. Да и Сахалин помнит о его добрых делах, к примеру, о благотворительных концертах, сборы от которых шли на реабилитацию сахалинских детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.

Выступление Шкивидорова в шоу «Голос» 17 марта было одно из самых ярких. И среди судей развернулась борьба.

У каждого члена жюри есть специальная панель с тремя кнопками. Нажав одну из них, можно дважды в сезоне лишить вокалиста возможности отправиться к тому или иному наставнику. Таким правом воспользовался Баста и заблокировал Полину Гагарину, чтобы Василий не выбрал ее команду. Та возмутилась. А потом повеселила зал фразой: «Василий, ты разбил мне сердце…».

Шкивидоров выбрал в наставники Владимира Преснякова. Свое решение объяснил тем, что сам он человек душевный и чувствует, что и Преснякова отличает душевность. А такие совпадения в творчестве только на пользу.

Будем следить за развитием событий и болеть за нашего земляка.

Людмила Степанец.