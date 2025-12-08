Вот так встреча!

Выезжая летом на природу, наш небольшой дружный коллектив частенько встречался с лесными обитателями. Они буквально выходили на дорогу, не слишком опасаясь людей. Особенным бесстрашием отличаются лисы. Несколько раз нас на обочине ожидали даже компании из трёх зверюшек. Они подпускали очень близко, позволяли фотографировать, угощение принимали чуть ли не из рук.

Одна наша подруга нет-нет да и высказывала сожаление, что ни разу нам не показался медведь.

И вот в конце сентября после купания в Татарском проливе мы остановились на дороге, не доезжая километра два до Огоньков, размяться.

Только мы вернулись в машину и вырулили на трассу, как увидели, что навстречу нам по асфальту бежит большая чёрная собака. Когда она приблизилась, оказалось, что это медвежонок. Косолапый пробежал мимо и скрылся в лесочке около дороги. И только тут до нас дошло: если это медвежий ребёнок, значит, и мама здесь. Может, она была рядом с нами, когда мы разбрелись по кустам…

Стало не по себе.

– Ну что, Галя, увидела медведя? Счастлива? – пытали мы подругу.

– Этот медвежонок вылечил меня от навязчивого желания гулять по лесу, – отвечала она.

Подруга наша отличалась тем, что, проезжая мимо каких-то мест, где, по её мнению, могли расти грибы или какие-то ягоды, всегда сожалела, что не может выйти их пособирать.

Медвежья семейка гуляла совсем рядом с Огоньками… Да, жителям села мы тогда не позавидовали.

Светлана Поздеева, г. Южно-Сахалинск.