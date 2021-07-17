Вот такая проверка абитуриентов!

От выпускников школ при поступлении в вузы и колледжи, помимо основных документов, требуется медицинская справка по форме 086-у. Кому-то ее выдали в школе, кому-то нет. И сейчас в подростковый кабинет южно-сахалинской детской поликлиники ¹ 2, что на ул. Емельянова, проблемно попасть на прием к врачам.

Дочери дали талон на 12 июля, она около часа вместе с другими детьми просидела, как оказалось, у закрытого кабинета – врач заболел. В регистратуре удивились: «А что вы там сидели? Вам надо в другой кабинет». И отправили в другой, где доктор принимал в порядке живой очереди. На ожидание ушло еще полтора часа.

К специалистам этой поликлиники не удается попасть в указанное в талоне время.

Обычно прием ведут два подростковых врача, а выпускников много. И всем требуются объективные данные о состоянии здоровья, подтвержденные заключением врачебной комиссии. Это своего рода тестирование на профессиональную пригодность.

Дочь собралась учиться в вузе по медицинскому профилю, а к этой категории абитуриентов требования еще строже: надо получить «добро» от терапевта, невролога, хирурга, психиатра, нарколога, оториноларинголога, офтальмолога, докторов туберкулезного и кожно-венерологического диспансеров. А еще необходимо предоставить врачебной комиссии сертификат прививок, результаты флюорографии, ЭКГ и лабораторных исследований на СПИД, сифилис, гепатиты, гельминты и возбудители брюшных инфекций. Требуются также биохимия крови, общий ее анализ и анализ крови на брюшной тиф…

Впечатление такое, будто дочь поступает в отряд космонавтов. С 6 июля она, как и сотни абитуриентов областного центра, несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, обивает пороги поликлиники. Нагрузка на врачей там такая, что впору озаботиться их здоровьем. Им надо столько успеть за какие-то две недели!

В платных специализированных медицинских учреждениях тоже можно получить справку 086-у. Только когда в семье появляется будущий студент, в его же интересах хочется сэкономить 3,5 тыс. рублей, хоть альтернатива долгого обхода врачей и не радует.

Вообще-то этот унифицированный медицинский документ, выдаваемый абитуриентам, действителен шесть месяцев. Так почему бы и не оформлять его заранее? Это бы позволило лучше организовать хлопотную процедуру.

Анна Алешина, г. Южно-Сахалинск.