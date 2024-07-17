Вован и Лексус в Южно-Сахалинске открыли островитянам секреты пранка

Алексей Столяров и Владимир Кузнецов прилетели на дальневосточный медиасаммит в Южно-Сахалинске с опозданием на сутки. И на встречу с журналистами пришли солнечным утром, когда их часы показывали 2 часа 15 минут московского времени. Но аудитория обязывала взбодриться…

На остров опоздали, но медали взяли

Оказалось, спикеры медиафорума задержались по случаю вручения им в Кремле орденов Дружбы. Теперь каждый из них – обладатель красивого знака из серебра с эмалью и позолотой в виде лучистой пятиконечной звезды, в центре которой – изображение земного шара в лавровых ветвях. Так государство оценило заслуги журналистов, мастеров политического розыгрыша Столярова и Кузнецова в необычной сфере деятельности – пранке.

Общественность противоречиво относится к такого рода профессиональной работе. Кто-то считает ее непозволительной и неэтичной, а кто-то – высшим пилотажем гражданской разведки во благо Отечества. Надо полагать, только за легковесные приколы госнаграды не дают. Вот и слова «Мир и дружба» на реверсе орденов, вручённых журналистам, – о том же.

Каждый их “выход” на арену большой политики под псевдонимами Вован и Лескус (производные от имён) не остаётся без внимания отечественных и мировых СМИ. Еще бы! От имени различных персонажей они приватно беседуют то с министрами, то с экс-президентами, а то и с правящими лидерами различных государств. А те, не подозревая о подвохе, вступают саморазоблачительные диалоги и, чаще всего, в отношении России проявляют свою “ястребиную” сущность. Нередко демонстрируют и непозволительную для их статуса неосведомлённость в важнейших вопросах геополитики, и элементарное незнание географии.

К примеру, в конце прошлого года пранкеры спросили у (тогда ещё теневого, а ныне нового) министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми: «Урал должен быть возвращён Украине?». «Да-да, конечно, – ответил он. – Это спорная территория. Великобритания не признаёт Урал и Дагестан территорией России». Вывод ясен: когда к власти в туманном Альбионе придут либо консерваторы, либо лейбористы, в отношениях с Россией ничего не изменится, суть внешней политики останется прежней.

Первыми страдали Киркоров, Моисеев и Собчак

Псевдонимы Алексей Столяров и Владимир Кузнецов придумали ещё в начале 2000-х. Тогда в России возникло развлекательное движение любителей телефонных розыгрышей, появилась интернет-площадка, объединившая пранкеров со всей страны. По сути, это был андеграунд – довольно опасное и анонимное занятие, когда не принято себя показывать, позиционировать, давать согласие на интервью…

Зарегистрировавшись на одном из пранкерских сайтов, Владимир и Алексей больших планов не строили.

– Не знали, что из этого получится, – рассказал Столяров. – Сначала “тренировались” на звездах шоу-бизнеса, получая для себя и своей аудитории развлекательный, отчасти даже хулиганский контент. Нас удивляло, что, к примеру, Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Борис Моисеев вместо того, чтобы сразу положить трубку, когда звонят странные люди со странными вопросами, минут по пятнадцать изощрённо ругались, матерились, угрожали…

Неадекватная реакция артистов контрастировала с их сценическими образами, веселила пранкеров и их аудиторию. Впрочем, Вован и Лексус считают: у таких розыгрышей есть плюс. Для звезд шоу-бизнеса это своего рода психологическая разрядка с выбросом негативной энергии.

– Со временем появился опыт и пришлось выбирать: или всё прекратить, или на новом уровне заняться более серьезными вещами, – пояснил Кузнецов. – Нас заинтересовала политика. Хотелось пообщаться, приватно поговорить с теми или иными деятелями. Переломным стал 2014 год, когда ситуация в стране и мире изменилась. На 90% мы ушли в политику и занялись тем, что до сих пор волнует многих. У нас появились пранки с политиками Украины и других стран. Возможно, успех пришёл отчасти оттого, что мы никогда не хотели стать популярными и получать за это деньги.

Главное в пранке – контакт с окружением жертвы

Участники медиасаммита интересовались у Вована и Лексуса, как им удаётся достучаться до неприступных персонажей?

– С практикой пришло понимание: не надо делать кумиров, особенно из звёзд шоу-бизнеса. Перед тобой обычные люди, а не небожители, – считают друзья. – Главное в пранк-журналистике – наладить контакт с окружением политика и суметь выдать себя за того, кого хотим. Даже если появился прямой номер основного собеседника, нельзя сразу, словно по щелчку, ему звонить и представляться. Получасовому разговору предшествует большая и серьёзная работа, порой в несколько месяцев. Договариваясь о разговоре с «жертвой-персонажем», действуем через офисы, окружение политика. Ведь у министров и президентов за переговоры отвечает определённый круг людей: либо советники по международным делам, либо посольства и департаменты. Стараемся установить с ними прямые контакты для дальнейших важных стратегических целей.

На Западе большинство переговоров принято вести по электронной почте, поэтому Лексус и Вован пишут официальные запросы, получают ответы. Переписка может идти месяцами, а встречи переноситься из-за плотного графика другой стороны. Когда, наконец, появляется чёткая договорённость, пранкеры просят собеседника выйти на какую-либо видеоплатформу, чтобы наблюдать его эмоции и реакции.

Джордж Буш кричал «Слава России»

Артистично перевоплощаясь в разных персонажей, журналисты приватно беседовали с Хилари Клинтон, Реджепом Эрдоганом, Петром Порошенко, Виталием Кличко, Саакашвили, Александром Лукашенко, принцем Гарри, Моникой Левински, Бушем-младшим (разговор с ним завершился призывом Джорджа: «Слава России!»). А со звёздами мирового шоу-бизнеса пранкеры даже пели оперные арии. С иностранцами общение идет на английском, при необходимости перейти на иные языки Вовану и Лексусу помогают переводчики. При всём при том инициаторы диалогов всегда стараются задать беседе направление, выстроить её и руководить ею.

Оказывается, при выборе «жертвы» Вовану и Лексусу информационный повод важнее персоны. Например, во время выборной кампании в Великобритании обостряется борьба лейбористов с консерваторами. И журналисты ищут и находят человека, отвечающего за эти сферы, чтобы с ним пообщаться на эту тему и с его помощью выйти на нужного собеседника.

При подготовке к пранку они ищут контакты офиса, потом по скучной бюрократической схеме отправляют помощникам электронные письма, изучают социальные сети, интервью в иностранных СМИ. Так приходит понимание, каков будущий собеседник – открытый человек или закрытый, эмоциональный или нет. Вырабатывается стиль общения. Потом Вован и Лексус пишут сценарий, определяются с вопросами, которые хотят задать, и с ответами, которые хотят получить. Примерно треть разговора – импровизация.

– Конечно, пранкер должен ориентироваться в политической ситуации и процессах в обществе, – убеждён Кузнецов. – Ведь собеседник тоже может задать вопрос, и надо знать, что ответить. У нас были пранки с губернаторами штатов США. Это наш личный интерес как к своего рода путешествию по Америке. Отправляя письма якобы от украинского посольства, мы изучали собеседников. В социальных сетях смотрели местные новости про губернаторов, запоминали интересные моменты. В твиттере одного из них встретилась забавная история: за диваном он нашёл обручальное кольцо, потерянное десять лет назад. Разговор с этим губернатором мы начали с сообщения, что с интересом прочли новость про его находку. Конечно же, человеку импонирует, что на другом конце света знают его маленькую историю. И возникает расположение к собеседнику как к хорошему человеку. Если губернатор, к примеру, – хозяин пёсика и постоянно выкладывает фото собачки в своем твиттере, чтобы люди наблюдали за её жизнью, то мы первым делом спрашиваем: «Как поживает ваш пёсик по такой-то кличке?». Так удаётся доверительно провести разговор, который для собеседника тоже должен быть важен.

Вовану и Лексусу важен конец беседы

– Как вы обычно завершаете разговор со своими персонажами? Они до конца не знают, что их разыгрывают? – допытывались участники саммита.

– Всё зависит от наших дальнейших намерений, – пояснял Кузнецов. – Если хотим, чтобы человек помог нам выйти на других политиков, осторожничаем. Чтобы себя не выдать, ведём стандартный разговор, и это не сложно. Когда встречается интересный собеседник и хочется вывести его из статичного состояния, придумываем разного рода шутки и показываем человека в необычной стрессовой ситуации. Западным политикам, которые общаются на международные темы, задаём, казалось бы, банальные вопросы. И выясняется, они плохо представляют, где географически находится Россия, а где Украина.

Столярову и Кузнецову всегда важен конец разговора. Получив определённый объём отличной информации, который “зайдет” аудитории, они испытывают драйв и понимают: нужна весёлая классная концовка и придумывают её.

Участников медиафорума интересовало, повлияло или нет на представление Вована и Лексуса о мире, о стране, о себе общение с русофобами, занимающимися геополитикой и правящих миром?

– Мы пришли в политический пранк без иллюзий и относимся к нему спокойно, как к рутинной работе. Точка зрения того или иного политика на нас не влияет. Так что у нашей страны уже не два союзника (армия и флот), а четыре – мы здесь, – добавил Лексус под смех и аплодисменты в зале. – При этом мы получаем общественно значимую информацию, никого на деньги не разводим, никогда не нарушаем закон. Религиозность, национальности, личная жизнь собеседников у нас под запретом. Есть и свои моральные соображения о границах допустимого и недопустимого.

Столяров и Кузнецов (по их словам) не строят больших карьерных и творческих планов. Но не замыкаются на чём-то одном, чтобы любимое дело не надоело. Работают над сценарием для фильма-сериала и другими проектами.

Людмила Степанец.

P. S.

Тандем пранкеров уже примерил на себя более сотни ролей. Журналисты перевоплощались в Президента России Владимира Путина, экс-президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Арсения Яценюка, сына Александра Лукашенко, народного губернатора Донбасса Павла Губарева, киргизского лидера Алмазбека Атамбаева… И копилка образов у лидеров гражданской разведки продолжает пополняться.