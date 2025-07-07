Воздух на островах очищается, только медленно. Таковы результаты мониторинга в 2024 году

По данным регионального министерства экологии и устойчивого развития, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в прошедшем году выросли по сравнению с 2023 годом на 5,1% и составили 120,2 тыс. тонн. Рост загрязнений дают в основном стационарные источники, что связано с увеличением добычи угля, наращиванием производственных мощностей нефтегазового сектора.

Вместе с тем бесстрастная статистика зафиксировала снижение выбросов в атмосферу от транспортных средств. Но в общем и целом транспорт всех видов даёт ещё порядка 30% загрязнений островного воздуха.

Грязнее других атмосфера в областном центре – по итогам 2024 года отмечается увеличение вредных выбросов. Как объясняют специалисты, связано это с возросшей производственной деятельностью. Но всё познаётся в сравнении – несмотря на то, что уровень загрязнения воздуха в Южно-Сахалинске остаётся высоким, этот показатель снижен на 35% по сравнению с 2020 годом.

Эффективный инструмент для дальнейшей очистки воздуха – газификация жилья, коммунальных объектов по госпрограмме развития энергетики, перевод автотранспорта на голубое топливо. С 2021 года в Южно-Сахалинске приобретено 175 автобусов на газомоторном топливе. Начались работы по строительству западного объезда областной столицы, это позволит вывести транзитный транспорт за пределы города. Свою лепту внесёт рекультивация свалки в Синегорске.

Согласно данным областного министерства экологии и устойчивого развития, на островах за прошедший год уменьшилось количество отходов производства – их стало 364,7 млн тонн, что на 35,7 процента меньше, чем в предыдущем году. Особое внимание уделялось выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. Здесь хорошим подспорьем стали беспилотные летательные аппараты.

Около 7 млн руб. федеральных средств потратили в прошлом году на углубление дна и укрепление берегов рек в Долинском, Углегорском, Тымовском районах и в Южно-Сахалинске. Присоединившись к общегосударственной акции «Вода России», 5 тыс. неравнодушных островитян очистили от бытового мусора 140,9 км берегов озёр, рек, морских побережий. Данные наблюдений за створами рек показали, что в 2024 году в шести из 40 обследованных водоёмов качество воды улучшилось, в 28 осталось без изменений, в шести стало хуже. Качество морской воды оставалось стабильным и без ухудшений.

Григорий РОСТОВЦЕВ.

Справка

Более 414 кв. километров территорий обследовано с использованием беспилотных летательных аппаратов в 15 муниципальных округах в 2024 году. Выявлена и ликвидирована почти 1 тыс. свалок.