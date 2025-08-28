Воздушные шары: красивый жест с трагическими последствиями

Осень традиционно ассоциируется с началом учебного года и школьными торжествами, сопровождающимися привычным ритуалом — массовым запуском воздушных шаров. Но красивая картинка раскрашенного неба имеет свою цену — экологическое здоровье планеты.

Основная проблема воздушных шаров заключается в материале, из которого они изготовлены: чаще всего это латекс и синтетические полимеры, способные десятилетиями оставаться в окружающей среде, не подвергаясь полному разложению. Попадая в водоёмы и леса, они превращаются в смертельную опасность для животных и птиц.

— Мы получаем отзывы от туроператоров о том, что они находят сдутые и лопнувшие шары в самых неожиданных местах. Они разлетаются на большие территории и оказываются там, куда человек не может прийти и лично принести мусор. То есть, эти изделия могут залетать в по-настоящему заповедные территории, – подчеркнула Валентина Мезенцева, председатель правления экологического клуба «Бумеранг».

Главная проблема состоит именно в массовых акциях запуска воздушных шаров, столь популярных на школьных линейках и прочих праздничных мероприятиях. За считанные минуты тысячи фигур, наполненных гелием, отправляются в небеса, представляя собой масштабную угрозу для экологии всей территории региона и далеко за её пределами.

— Каждый брошенный воздушный шар оказывает негативное воздействие на природу, приводя к печальным последствиям. Массовое увлечение запусками стало настолько популярным, что мы забыли об ответственности перед планетой. Каждый новый праздник увеличивает количество загрязняющих веществ в атмосфере и почве, – рассказала инженер-эколог АО «Управления по обращению с отходами» Екатерина Курносик.

Одним из ключевых направлений российского нацпроекта «Экологическое благополучие» является борьба с несанкционированными источниками загрязнений и формирование экологической культуры у граждан. Поэтому, чтобы избежать вреда природе, АО «Управление по обращению с отходами» предлагает альтернативы традиционному запуску шаров:

– Посадка деревьев. Озеленение территорий является прекрасным решением для любого мероприятия, позволяя участникам внести ощутимую пользу в дело защиты окружающей среды.

– Экоакции. Очистка береговых линий, уборка парков или участие в уборочных кампаниях даст гостям ощущение причастности к большому делу сохранения природы.

Пусть первое сентября станет днём рождения новых экологических привычек, формируемых сознательностью и ответственностью каждого гражданина нашей большой страны, сообщила пресс-служба АО «Управления по обращению с отходами».

Даниил Маслов.