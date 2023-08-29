Воздушные ворота встретят вишнёвым садом. Новый аэровокзал в Южно-Сахалинске приятно удивляет гостей острова

Терминал стал самым большим на просторах Дальневосточного федерального округа, но дело здесь не только в размерах. Прибывающие и улетающие пассажиры отмечают: всё здесь продумано до мелочей, чтобы людям было удобно.

Сейчас через новое здание отправляются и прибывают все внутренние рейсы. Международные пока остаются по старому адресу, в здании советской постройки, хотя помещения для вылетающих за рубеж в новом терминале готовы. Но это связано с оформлением необходимой документации, объяснили в пресс-службе авиагавани. Скорее всего, полёты за границу начнутся из нового комплекса к следующему лету.

Современные системы регистрации, погрузки и выгрузки багажа, авиационной безопасности позволяют существенно увеличить пассажиропоток – с 1,5 млн человек в год до 5 млн. Это, в свою очередь, даёт возможность превратить Южно-Сахалинск в большой пассажирский и грузовой транзитный хаб, увеличить туристический поток, что даст толчок развитию смежных с туризмом отраслей.

Существенное отличие аэровокзального комплекса, как отмечают все побывавшие здесь, – в нем нет ощущения скученности, как в аэропортах многих других городов, здесь достаточно свободного пространства.

– Вокруг зелено, светло, красивые кафе и очень удобная навигация – везде таблички, всё предельно понятно, – отзывы примерно такого содержания дают жители и гости Сахалина.

Всё это следствие продуманной концепции внутреннего обустройства здания. Например, для того, чтобы путешественники отвлеклись от дорожной суеты, на втором этаже организовали выставку работ сахалинских художников.

В ближайшие два года комплекс обещают украсить живыми растениями, которые станут его визитной карточкой. Для них установят современную систему орошения. Ещё всех гостей обещают в скором времени удивить вишнёвым садом перед зданием аэровокзала – ведь воздушная гавань носит имя классика русской литературы Антона Чехова, сад, по задумке, станет с ним очень созвучен.

Комплекс оборудован эскалаторами и лифтами, устройствами для маломобильных людей. На всём пространстве действует высокоскоростной интернет. Над входом – навесы, которые защищают от дождя и снега. Среди других элементов комфорта отмечают подоконники, на которых можно и сидеть, и лежать, и спать – это оценка блогеров, которые были здесь перед открытием. Руководство специально пригласило их наряду с другими специалистами, чтобы лучше узнать, какие у здания достоинства и какие недостатки надо исправить. Процесс этот не прекратился и с вводом в строй.

Новый аэровокзал появился за счёт средств областного бюджета и частного инвестора. История строительства была непростой, влияние оказало несколько факторов. Процесс начался в конце 2017 года, но вскоре проект был заморожен. Возглавивший область в 2018 году Валерий Лимаренко обозначил новую авиагавань как один из приоритетов в своей работе. В марте 2021 года после проведения конкурса нашли инвестора для окончания строительства этого важного объекта. Компания «Красинвест» вложила в стройку 12,5 млрд рублей. Сдать терминал в эксплуатацию планировалось в декабре 2022 года, но затем срок сдвинули на 2023 год – из-за санкций пришлось искать новых поставщиков оборудования.

Сейчас в аэропорту строится новая взлётно-посадочная полоса длиной 3,4 км и шириной 60 метров. Существующая полоса длиной 2,7 км эксплуатируется с середины 1960-х годов и исчерпала свой ресурс. Новая сможет принимать тяжелые лайнеры типа «Ан-124» и «Boeing-747-8F». Её планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Владимир ПАВЛОВ.

Новый аэровокзал в цифрах

Площадь – почти 47,5 тыс. кв. м.

Планируемая пропускная мощность: на внутренних линиях – 1 тыс. пассажиров в час, на международных – 600 пассажиров в час.

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