Возле берегов Сахалина поубавилось ржавого мусора – старые суда отправились в утиль

Окончательно завершили своё существование два «утопленника» в акватории Корсаковского района, в бухте Лососей – их после удаления из воды разделили на фрагменты и доставили к месту переработки. В итоге было утилизировано около 55 тонн металлолома, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Очистка морского дана ведётся у нас по двум проектам – федеральному «Генеральная уборка» (составная часть нацпроекта «Экологическое благополучие») и стратегическому «Удаление затонувшего имущества в акватории Сахалинской области». В этом году планируется очистить порядка1,5 тыс кв. метров водной поверхности.

По первому проекту убрали судно в Корсакове, оно сдано в утиль. На очереди «утопленник» в Холмске – там уже удалена надводная часть, продолжаются работы по крупноблочному демонтажу подводной части. Завершить всё подрядчики намереваются к началу октября 2025 года.

В 2026 году «Генеральной уборкой» запланировано удаление 10 затонувших плавсредств. Из них шесть – в Корсакове и четыре судна – в селе Яблочном Холмского района и в Невельске.

В целом по нацпроекту «Экологическое благополучие» на Сахалине и Курилах до 2030 года планируется поднять 24 объекта затонувшего имущества.

По проекту «Удаление затонувшего имущества в акватории Сахалинской области» в нынешнем году предусмотрено очистить море от девяти «утопленников» по адресам в Корсакове, Корсаковском районе и Александровске-Сахалинском. Несколько судов уже подняты, по остальным работы должны завершиться в октябре.

Как пояснили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства в период с 2022 по 2024 годы у нас на островах удалили 72 затонувших судна при установленном плане 52 плавсредства. По поручению руководства области, утилизация ржавеющего имущества ведётся опережающими темпами.

Сергей РЯБОВ.