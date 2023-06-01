Возрождение традиции – знаковое событие. Известные спортивные деятели о соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на приз газеты «Советский Сахалин»

Илья Росляков, мастер спорта международного класса, член олимпийской сборной команды России по прыжкам на лыжах с трамплина на олимпиадах в Турине и Ванкувере, старший тренер сборной команды России по прыжкам с трамплина на лыжах:

– В предстоящих соревнованиях примут участие Евгений Климов и Данил Садреев. Оба заслуженные мастера спорта и серебряные призеры Олимпиады в Пекине 2022 года. Основная часть сборной на Сахалин прилетела в первый раз. Мы же с Данилом Садреевым уже были на острове. Я приезжал на Сахалин после пекинской олимпиады. А Данил участвовал в 2018 году в соревнованиях «Дети Азии», стал победителем.

О трамплинах. На Сахалине отличный, шикарный трамплинный комплекс, лучший в России. Комплексов, которые отвечают всем международным требованиям, за последнее время открылось три: в Сочи, в городе Чайковский Пермского края и в Нижнем Тагиле. До сих пор в летнее время мы использовали сочинский, а теперь можем использовать и сахалинский. Он уступает сочинскому лишь в мощности. Но по инфраструктуре сахалинский комплекс в этом ряду лучший, он превосходит другие.

О давней традиции проведения соревнований на приз газеты «Советский Сахалин» я знаю, просмотрел немало видеоматериалов об этих страницах островной истории на Ютубе. Очень надеюсь, что сегодняшние старты положат начало возрождению славной традиции и в дальнейшем выйдут на международный уровень, как это и было раньше.

Сергей Савельев, председатель Сахалинской областной федерации прыжков на лыжах с трамплина:

– Для меня соревнования на приз газеты «Советский Сахалин» – история всей сознательной жизни в спорте. Я записался на прыжки еще в 1970 году, а соревнования проходили и раньше, и позже – с 1961 по 1992 год. Отдал прыжкам на лыжах с трамплина 44 года – и как спортсмен, и как тренер. В моих глазах, и как минимум в глазах 15 тысяч сахалинских любителей спорта, возрождение традиции – знаковое событие.

История соревнований богата яркими впечатлениями. Не могу забыть, как в 1970 году на Сахалин прилетал Коба Цакадзе, которого называли «летающая торпеда», «солнечная Грузия». Он прыгал зимой без шапочки. Между прочим, спорт­смен очень высокого уровня, участник четырех олимпийских игр, победитель европейского турне «Четыре трамплина» в 1959 году.

Помню, в тот солнечный день с ярким снегом и голубым небом на «Горном воздухе» собралось около 30 тысяч зрителей… Незабываемо!

И таких запоминающихся событий за историю было множество. Ведь каждое соревнование – как праздник! В такие моменты отчетливо видно, как любимый многими вид спорта объединяет самых разных людей.

В стартах, предстоящих 3 – 4 июня, уверен, будет немало захватывающих моментов. Судите сами, прибывшие для участия в них члены российской сборной Садреев и Климов входят в топ-10 мирового спорта, Мустафин, Назаров, Котик, как говорится, на подходе к этим рубежам. Сахалинцы тоже не лыком шиты: все мастера спорта, среди участников чемпион всемирной универсиады Александр Баженов, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров Максим Колобов, бронзовый призер чемпионата России Никита Лобода, победитель первенства России среди юниоров Артем Мясников, победитель первенства России Денис Гон. Кто бы ни вышел победителем в этом чемпионате, в любом случае выигрывает спорт и выигрывают зрители. Приходите, не пожалеете!

Подготовил Николай ПИТЕРСКИЙ.