Возвращение в город юности

Сегодня мы расскажем о песне «Город юности моей», посвященной областной столице. Вначале 1980-х музыку к ней написал заслуженный работник культуры РСФСР композитор Леонид Никчемный на стихи члена Союза писателей СССР поэта Ивана Белоусова.
Оба автора очень любили Южно-Сахалинск. Впрочем, и Сахалин стал для них второй родиной. Штурман, летчик ночных экипажей авиации дальнего действия Леонид Никчемный с 1946 по 1951 год служил на острове. В дальнейшем, имея музыкальное образование и отличные организаторские способности, в содружестве с сахалинскими поэтами стал писать песни о Сахалине и его тружениках.
В разные годы у композитора вышло в свет три сборника сахалинских песен.
Одна из популярных – «Город юности моей». В октябре 1967 года в конкурсе на лучшую песню о Южно-Сахалинске она была отмечена третьей премией. В 1980-х композиция замечательно звучала в исполнении пионерского хора «Орленок» южно-сахалинского Дворца пионеров и школьников.
Этим коллективом шесть лет руководила педагог Галина Петровна Бондарь. В дальнейшем при ее непосредственном участии сформировалась вокальная группа студенток музыкального училища. В 1982 и 1983 годах этот коллектив получал приглашения представлять островную область на IX и X традиционном конкурсе-фестивале политической песни студентов в Академгородке Новосибирска.
На этих молодежных форумах воспитанницы отличника народного просвещения Галины Петровны Бондарь исполняли цикл патриотических песен островных авторов, в том числе и «Город юности моей». Примечательно, что квинтет не затерялся среди множества молодых вокалистов разных регионов и стран.
Более того, ЦК ВЛКСМ пригласил наших студенток поучаствовать в международной акции «Молодежь за мир, дружбу, антиимпериалистическую солидарность». Она проходила в шести городах Германской Демократической Республики. Это было незабываемое путешествие. И повсюду визитной карточкой сахалинских вокалисток были песни о малой родине.
Годы быстротечны. Ушли из жизни Леонид Никчемный и Иван Белоусов, повзрослели бывшие «орлята» из хора Дворца пионеров и студентки из ансамбля Сахалинского музыкального училища. Многие ученицы Галины Петровны Бондарь стали профессиональными вокалистами. Сама же она, отработав в сфере культуры 43 года, уже почти два десятилетия активно занимается общественной работой. За что отмечена памятным знаком «В честь 75-летия Сахалинской области».
Узнав о проекте «Воспетые острова», Галина Петровна решила напомнить читателям нашей газеты о практически забытой песне «Город юности моей» и ее авторах, с которыми была связана многолетняя дружба и творческое сотрудничество. Она обратилась к своей бывшей ученице, а ныне актрисе международного центра им. А. П. Чехова Елене Денисовой с просьбой исполнить эту песню. В плотном графике работы Елена сумела выкроить время, чтобы разучить и исполнить композицию.
Аккомпанирует ей директор Дома культуры «Родина» Евгений Коробков. Так благодаря инициативе трех творческих людей песня, несколько десятилетий существовавшая лишь в стихах и нотах, вновь обрела свой голос и зазвучала в профессиональном исполнении.
Людмила Степанец.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви