Возвращение в город юности

Сегодня мы расскажем о песне «Город юности моей», посвященной областной столице. Вначале 1980-х музыку к ней написал заслуженный работник культуры РСФСР композитор Леонид Никчемный на стихи члена Союза писателей СССР поэта Ивана Белоусова.

Оба ав­тора очень лю­били Юж­но-Са­ха­линск. Впрочем, и Сахалин стал для них второй ро­диной. Штур­ман, летчик ночных экипажей авиации дальнего действия Леонид Никчемный с 1946 по 1951 год служил на острове. В дальнейшем, имея музыкальное образование и отличные организаторские способности, в содружестве с сахалинскими поэтами стал писать песни о Сахалине и его тружениках.

В разные годы у композитора вышло в свет три сборника сахалинских песен.

Одна из популярных – «Город юности моей». В октябре 1967 года в конкурсе на лучшую песню о Южно-Сахалинске она была отмечена третьей премией. В 1980-х композиция замечательно звучала в исполнении пионерского хора «Орленок» южно-сахалинского Дворца пионеров и школьников.

Этим коллективом шесть лет руководила педагог Галина Петровна Бондарь. В дальнейшем при ее непосредственном участии сформировалась вокальная группа студенток музыкального училища. В 1982 и 1983 годах этот коллектив получал приглашения представлять островную область на IX и X традиционном конкурсе-фестивале политической песни студентов в Академгородке Новосибирска.

На этих молодежных форумах воспитанницы отличника народного просвещения Галины Петровны Бондарь исполняли цикл патриотических песен островных авторов, в том числе и «Город юности моей». Примечательно, что квинтет не затерялся среди множества молодых вокалистов разных регионов и стран.

Более того, ЦК ВЛКСМ пригласил наших студенток поучаствовать в международной акции «Молодежь за мир, дружбу, антиимпериалистическую солидарность». Она проходила в шести городах Германской Демократической Республики. Это было незабываемое путешествие. И повсюду визитной карточкой сахалинских вокалисток были песни о малой родине.

Годы быстротечны. Ушли из жизни Леонид Никчемный и Иван Белоусов, повзрослели бывшие «орлята» из хора Дворца пионеров и студентки из ансамбля Сахалинского музыкального училища. Многие ученицы Галины Петровны Бондарь стали профессиональными вокалистами. Сама же она, отработав в сфере культуры 43 года, уже почти два десятилетия активно занимается общественной работой. За что отмечена памятным знаком «В честь 75-летия Сахалинской области».

Узнав о проекте «Воспетые острова», Галина Петровна решила напомнить читателям нашей газеты о практически забытой песне «Город юности моей» и ее авторах, с которыми была связана многолетняя дружба и творческое сотрудничество. Она обратилась к своей бывшей ученице, а ныне актрисе международного центра им. А. П. Чехова Елене Денисовой с просьбой исполнить эту песню. В плотном графике работы Елена сумела выкроить время, чтобы разучить и исполнить композицию.

Аккомпанирует ей директор Дома культуры «Родина» Евгений Коробков. Так благодаря инициативе трех творческих людей песня, несколько десятилетий существовавшая лишь в стихах и нотах, вновь обрела свой голос и зазвучала в профессиональном исполнении.

Людмила Степанец.

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