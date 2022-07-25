Возвращение в русло

В Северо-Курильске ликвидируют последствия разлива рек в минувшую субботу.
Из-за непогоды их уровень резко поднялся, подтопленной оказалась часть райцентра.
По информации правительства области, жилые дома, объекты коммунальной инфраструктуры и социальной сферы не пострадали. Но повреждены три моста, один из них не подлежит восстановлению.
В ликвидации последствий задействовано 60 человек и 12 единиц спецтехники. Помимо восстановления мостов и расчистки улиц они занимаются укреплением берегов.
Глава региона Валерий Лимаренко поставил местным властям задачу максимально ускориться.
Сергей РЯБОВ.