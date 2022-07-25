Возвращение в русло

В Северо-Курильске ликвидируют последст­вия разлива рек в минувшую субботу.

Из-за непогоды их уровень резко поднялся, подтопленной оказалась часть райцентра.

По информации правительства области, жилые дома, объекты коммунальной инфраструктуры и социальной сферы не пострадали. Но повреждены три моста, один из них не подлежит восстановлению.

В ликвидации последствий задействовано 60 человек и 12 единиц спецтехники. Помимо восстановления мостов и расчистки улиц они занимаются укреплением берегов.

Глава региона Валерий Лимаренко поставил местным властям задачу максимально ускориться.

Сергей РЯБОВ.