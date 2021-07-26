Возвращённые имена. Более полувека северокурильчане ведут поиск материалов о десантниках, освобождавших Шумшу

С чего все началось? В год 20-летия Великой Победы в Северо-Курильский райком комсомола пришло письмо от Героя Советского Союза Петра Шутова. В нем командир передового отряда десанта на о. Шумшу рассказал о здешних сражениях в августе 1945-го и о своих боевых товарищах.

Для активистов местного школьного краеведческого музея и его руководителя, учителя русского языка и литературы Флавия Сергеева, записи фронтовика стали отправной точкой для сбора информации об историческом десанте. Летом 1965-го ученические поисковые отряды «Магеллан», «Алаид» и отряд юных друзей пограничников вместе с военнослужащими 7-й погранзаставы совершили походы по местам боев.

Школьный музей стал пополняться экспонатами. Завязалась переписка с участниками боев и их родственниками. Общими усилиями к 1970 году удалось установить около 200 фамилий погибших и еще больше – оставшихся в живых десантников.

В 1974-м ребята разослали более 600 писем фронтовикам и их родственникам. На некоторые весточки пришли отклики. Так, бывший воин из батальона морской пехоты Руссков из Волгоградской области рассказал о высадке десанта, разведке, коротких боях на охотоморском побережье у мыса Чакончи и в районе озера Большое. И даже схематично нарисовал, как из-за высот 171 и 165 выходили японские танки. А еще Руссков прислал два пожелтевших клочка бумаги из школьной тетрадки с двумя адресами. Ими перед боем обменялись матросы Саит Саберзянов и Иван Темников, но оба погибли при штурме высоты 171. Десантников похоронили рядом. Поисковикам удалось найти брата Ивана Темникова.

Однажды на наше письмо ответила Зифа Уразметова – супруга старшины роты 138-го стрелкового полка Исламгалия Уразметова. Он геройски погиб на подступах к той же высоте. Позже из Польши приехала его дочь Роза, учитель истории. Мы показали ей, где высаживался десант и примерное место гибели ее отца.

От Розы мы узнали адрес вдовы командира 103-го отдельного батальона связи майора М. Дьяконова и то, что Валентина Яковлевна в отсутствии жилья ютится по углам. Мы обратились в Северо-Курильский райком комсомола с просьбой через ЦК ВЛКСМ Башкирской АССР помочь вдове героя решить квартирный вопрос. Месяца через три получили от Дьяконовой не только письмо с благодарностью, но и с новыми адресами родственников десантников.

От начальника военно-полевой станции лейтенанта Вороновой (жены начальника штаба) стало известно, что бойцы 103-го отдельного батальона связи вместе с комбатом шли на одном десантном судне. Во время высадки в морской транспорт попал снаряд, начался пожар. Солдаты бросились в море и поплыли вместе с командиром, но достичь берега живыми им не удалось.

20 августа 1945-го на прибрежной полосе обнаружили и предали земле тела лейтенанта Банникова, десантников Белокопытова, Черепанова, Гайдашевского, Котикова, Майсака и Шамаева. А 30 августа по ордену Красной Звезды опознали комбата и похоронили его на правом берегу безымянного ручья, где был первый командный пункт высадки.

18 августа 1975 года молодежь Северо-Курильского рыбокомбината установила памятник павшим, а поисковики продолжали вести переписку. Радовались, когда находили родственников погибших, высылали им сотни фотографий с мест боевых действий, а также снимки танков, орудий, дотов… С полевыми цветами приходили туда, где моряки-тихоокеанцы под руководством техника-лейтенанта А. Водынина повторили подвиг моряков-черноморцев, своими телами преградив путь танковой колонне японцев…

В 2019 году у нас в гостях побывала Мария Стреляева из группы председателя совета регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Артема Бандуры. Она поинтересовалась, нет ли в нашем архиве какой-либо информации о десантнике Шамаеве. А у нас оказалась даже старая фотография Евгения, присланная супругой командира 103-го батальона связи. На снимке футбольная команда батальона из крепких рослых парней с ее капитаном Евгением Шамаевым.

Это фото мы отправили его родной сестре Марии Денисовне. Вот что она нам сообщила:

«Женя родился в 1916-м. До войны работал учителем физкультуры в школе города Белово Кемеровской области. Любил спорт, был веселым, общительным, дружелюбным парнем.

Семья из восьми детей, родителей и дедушки с бабушкой жила бедно. Ютились в небольшой, почти вросшей в землю хатке. Спали кто на печке, кто на лавке, кто на сундуке, кто на полу. Жили дружно, помогали друг другу. На праздники братья Шамаевы с семьями собирали на стол, что бог послал: рыбу, грибы и ягоды, пели песни.

В 21 год Евгения призвали в армию. Служил на Камчатке, там ему нравилось, о чем он сообщал в письмах. Отец зачитывал их вслух всей семье. Мама где-нибудь в укромном уголке украдкой вытирала слезы.

Иногда от Жени приходили посылки, которые мы ждали как праздник. Не забывал ни про кого, а маме дарил платочек на голову. Она их не надевала, берегла. Бывало достанет, на колени положит и гладит, а слезы капают…».

Победной весной 1945-го Женя написал, что скоро приедет домой. Но в августе начались военные действия на Дальнем Востоке, в судьбе десантника Шамаева они стали роковыми.

А кто такая его родная сестра Мария Денисовна (ныне Колтакова)? После школы она окончила краткосрочные курсы медсестер и в составе 303-й Сибирской добровольческой дивизии на Воронежском фронте спасала раненых. Первую медаль «За отвагу» ей вручил лично дважды Герой Советского Союза Иван Черняховский.

После освобождения Воронежа со 121-й стрелковой дивизией Мария участвовала в Курской битве, форсировала Днепр, освобождала Киев. За восстановление телефонной связи и помощь раненым в кровопролитной битве за Дуклинский перевал (он на польско-словацкой границе) награждена медалью «За боевые заслуги». Ее фронтовой путь отмечен также орденом Славы III степени и орденом Отечественной войны I степени.

В мирное время Мария работала медсестрой в воинской части на Украине. К 70-летию Великой Победы в 93 года в память о погибшем 18 августа 1945-го на о. Шумшу брате старшине Евгении Шамаеве совершила прыжок с парашютом в тандеме с высоты 3000 метров и вошла в Книгу рекордов России.

Ныне она десятикратная рекордсменка. Недавно Марию Денисовну показывали по центральному телевидению на вождении танка и на самолете. Однажды ее назвали «железной бабушкой». На что она ответила: «Я не железная, железо ржавеет. Я стальная».

Вот с какими уникальными людьми познакомила нас поисковая работа. Продолжая ее, в день высадки десанта мы возлагаем полевые цветы к памятнику павшим и спускаем венок в морские воды острова Шумшу.

Валерий Гайдуков, член поисково-исследовательского отряда «Океан-72».

г. Северо-Курильск.