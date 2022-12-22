Возвратился с войны на родную землю через 80 лет

В селе Кировское Тымовского района предали земле останки красноармейца Иосифа Терских, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Отдать дань памяти и уважения пришли сельчане, дочь погибшего и его родственники, представители администрации Тымовского района.

Прах этого бойца и трех его сослуживцев был найден в нынешнем году под Волгоградом. Накануне семье красноармейца передали его смертный медальон и сохранившуюся записку. Время оставило на ней свой след, и послание пришлось расшифровывать волгоградским поисковикам. Благодаря записке удалось выяснить, что до начала войны Иосиф Терских вместе с супругой проживал в сахалинском Александровске.

Поисковики с материка связались с Сахалинским региональным отделением «Поискового движения России», они разыскали родственников Иоси­фа Кузьмича. На торжественную церемонию пригласили внучку и правнучку красноармейца. Они рассказали, что на фронт Иосиф Терских отправился в 1942 году. Чуть позже на остров пришло письмо, что он пропал без вести.

Теперь его останки предали земле неподалеку от места захоронения его супруги.

Антон СМОЛЯКОВ.