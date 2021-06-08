Впечатляющие «Впечатления». Выставка картин сахалинских художников-любителей

В историческом парке «Россия – моя история» развернута выставка картин сахалинских художников-любителей, участников студии живописи Людмилы и Евгения Асабиных. Называется экспозиция «Впечатления». И эти «Впечатления» впечатляют.

Художественные работы людей разного возраста и разных профессий удивляют свежестью красок и сюжетов. В них много личного и пережитого. Это жизнь, в которой места хватает всему. Удивительно смотреть на одни и те же вещи и видеть их абсолютно по-разному. Но это и есть художественное видение действительности, свойственное человеку творческому.

В основном картины участников выставки написаны маслом, а жанров – разнообразие. Больше всего природных зарисовок («Одуванчики» Ольги Навалихиной, «Река» Владислава Мартсона, «Водопад» Яны Кио, «Дорога в осень» Анастасии Полторатько, «Море» Оксаны Грибковой, «Тишина» Анны Вонтнер-Смит, «О небе» Евгении Мариненко). Значительная часть полотен – впечатления от посещения различных уголков Сахалина и Курил, об отпуске на материке («Мыс Столбчатый» Елены Козыревой, «Мыс Евстафия» Натальи Жураковской, «Отпуск» Анны Жарской, «Мосты» Ольги Маевской, «Северное сияние» Ольги Морозовой). Есть прекрасные произведения о животных, птицах («Сивучи» Елены Баженовой, «Друг» Кристины Игнатьевой, «Весенний переполох» Ирины Сондарь). Две портретные работы («Дочки» Татьяны Звягинцевой, «Лыжник» Валерии Кухаревой). И, конечно, натюрморт («Краски Прованса» Альмиры Карасовой).

Выставка учеников арт-студии Людмилы и Евгения Асабиных создана с огромным желанием начинающих живописцев поделиться своим миром. Каждая картина – частичка автора. Созданный творческой фантазией кусочек пространства становится отношением художника к жизни, событиям, проявлением самого себя, своего внутреннего мира.

– Каждый пишет то, что он любит, – поясняет Людмила Асабина. – Живопись – это отражение всего того, что с нами происходит.

Мастера живописи супруги Асабины, участники многих выставок, в том числе персональных, на этот раз представили картины только своих учеников. Ведь для учителей-наставников творчество и педагогика неотделимы.

– В руках у меня волшебная палитра красок, знания и опыт, – признается Евгений Асабин.

Глядя на картины островных художников-любителей, убеждаешься, что усилия педагогов не напрасны. Полотна учеников открывают для зрителей что-то новое в, казалось бы, таком привычном мире.

Людмила БЕРКОВИЧ.

Справка

Евгений и Людмила Асабины учились в Сахалинском колледже искусств, затем соответственно во Владивостокском художественном училище и Дальневосточной государственной академии искусств. С 2005 года по настоящее время занимаются организационной и педагогической деятельностью в «Студии живописи Людмилы и Евгения Асабиных». Участники многих выставок. На персональной выставке в марте этого года экспонировались картины, написанные совместно. Члены Профессионального союза художников России.