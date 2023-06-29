Впереди новые горизонты. Островные ученики простились со школой

На Сахалине, от юга и до севера, и на Курилах прошли школьные выпускные вечера.

Бывшие ученики сейчас определяют свое будущее. Кто-то пойдет в вуз, а кто-то уже определился с профессией и сразу отправится на работу. У них все впереди. Только в Южно-Сахалинске 11-й класс окончили полторы тысячи человек.

В прошлом году в области 125 выпускников получили памятные дипломы и золотые медали.

Общие данные по этому году еще собираются, но уже известно, что, к примеру, в Южно-Сахалинске предположительно будет 77 медалистов и 11 человек могут претендовать на разовую стипендию в размере 30 тысяч рублей. Для этого в аттестате у них должны быть только две четверки и 75 баллов за русский язык и математику.

Кстати, в прошлом году в областном центре медали за отличную учебу получили 87 выпускников. А стипендию «Выпускник» вручили 30 ученикам. Первое место по количеству золотых медалей заняла гимназия № 1, у них 19 медалистов.

Евгения ИЩЕНКО.

P. S.

Песню выпускникам посвятил автор текстов и композитор Илья Константинов. Он исполнил ее с Натальей Козловой.