Впервые на Сахалине

В Сахалинской области впервые пройдет российский этап Кубка мира соревнований по плаванию на открытой воде Oceanman.

Событие станет одним из ключевых мероприятий в рамках развития событийного туризма в регионе в летний туристический сезон 2022 года.

Чемпионат стартует 13 августа 2022 года на озере Тунайча. Инициатором проведения российского этапа на острове выступило министерство туризма Сахалинской области.

Уже сейчас рассматривается возможность формирования чартерных программ для желающих посетить Сахалинскую область и Курильские острова в период проведения российского этапа мировой серии.

Справка

Oceanman — мировая серия соревнований по плаванию на открытой воде для любителей и профессионалов. В 2022 году запланировано более 20 этапов на всех континентах.