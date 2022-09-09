Впервые в истории на сахалинский корт вышел олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Евгений Кафельников

График пребывания великого спортсмена на островной земле был довольно напряженным. Забегая вперед замечу, выдержал его Евгений Кафельников с честью.

График пребывания великого спортсмена на островной земле был довольно напряженным. Забегая вперед замечу, выдержал его Евгений Кафельников с честью. Уже в день своего прилета на Сахалин он провел показательные поединке на кортах комплекса Санта.

Пару олимпийскому чемпиону составили председатель областной федерации большого тенниса Александр Котвицкий, Василиса Кочкадаева, Анастасия Ефременкова, Вячеслав Аксютенко.

Против чемпионского дуэта на корт выходили юные спортсмены Яков Мазин и Влад Каратеев, Максимилиан Бэ и Сария Мамедова, ветераны тенниса Анатолий Палиенко и Яков Седнев Против звездного теннисиста и его партнера на корт выходили пары Сергей Надсадин и Георгий Карлов, юные Яков Мазин и Влад Коротеев, Максимилиан Бэ и Сария Мамедова, ветераны островного тенниса Анатолий Палиенко и Яков Седнев. В таких встречах результат не главное.

Заслуженный мастер спорта показывает свое мастерство на площадке, его соперники стараются так же не ударить в грязь лицом и услышать от олимпийского чемпиона добрые слова за отлично проведенную атаку или хорошо принятую подачу.

Вчера Евгений Кафельников провел мастер-классы на кортах Санты и городского парка. В парке собралось не только много юных теннисистов, которые пожелали принять участие в мастер-классе, но их родители, близкие и просто любители спорта.

Подростки были поделены на три возрастных категории. Для каждой подгруппы Евгений Кафельников провел свой мастер-класс. И надо отметить, если юный теннисист ошибался при приеме подачи или атаки он слышал в свой адрес от олимпийского чемпиона слова поддержки и предложение повторить прием мяча или провести новую атаку, но уже результативную.

Если же на корте у мальчугана или девчушки все получалось, то можно было услышать от заслуженного мастера спорта: «Молодчинка. Ты просто красавица. Прекрасно.»

Во второй половине дня на открытых кортах городского парка проводилось награждение победителей и призеров Кубка мэра. Каждого лауреата турнира Евгений Кафельников лично поздравил и вручил либо кубок, либо медаль.

По окончании торжественной церемонии состоялась пресс-конференция с великим спортсменом. Каждый присутствующий мог задать свой вопрос и получить ответ. Вопросы были разные.

В каком возрасте вы впервые взяли ракетку в руки? Нравилось вам играть в паре или больше любили одиночный разряд? Кто вам дал прозвище Калашников и почему? Понравился вам наш остров? Были у вас неудобные соперники?

По завершении пресс-конференции все желающие могли не только получить автограф на память, но и сфотографироваться со спортивной легендой мирового спорта. Ни одному ребенку, болельщику Евгений Кафельников не отказал и последним покинул корты парка.

Игорь Карпук. Фото автора.