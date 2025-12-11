Впервые в истории современной России чемпионат страны по лыжным гонкам пройдет в Южно-Сахалинске

Соревнования запланированы с 25 февраля по 8 марта 2026 года.

Будут среди участников чемпионата сахалинские лыжники? Когда в Южно-Сахалинске появится реклама об этом масштабном событии?

На эти и другие вопросы нашего корреспондента ответил директор спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов.

— До старта чемпионата России по лыжным гонкам осталось чуть больше трех месяцев. Как идет подготовка к нему?

— Начнем с того, что подготовка к чемпионату началась в летний период. Мы пригласили технического делегата Федерации лыжных гонок России Игоря Беломестнова, который провел гомологацию лыжных трасс. В сентябре получили сертификат на проведение соревнований на дистанциях 2,5 км, 3,3 км, 3,75 км и 5 км. Трассы будут делиться на красные и синие. Одним словом, у нас на сегодняшний день два комплекта лыжных трасс. Для чего это необходимо? Для проведения эстафет и индивидуальных гонок. Смело могу сказать, до того дня, как было объявлено, что чемпионат страны пройдет в Южно-Сахалинске, мы готовили дистанции для проведения значимых спортивных мероприятий по лыжным гонкам и биатлону. Таких, как первенство России среди молодежи по лыжным гонкам и биатлону, а также всероссийских соревнований, включая первенство ДФО. Когда в марте текущего года услышали, что в Южно-Сахалинске состоится чемпионат России по лыжным гонкам, были приятно удивлены. О чем это говорит? В первую очередь о том, что Федерация лыжных гонок России высоко оценила уровень проведения всероссийских и международных соревнований в Южно-Сахалинске.

На сегодняшний день подготовлены все лыжные трассы. Пока не хватает модулей вакс-кабинок, в которых будут готовить лыжный инвентарь к гонкам и где будут переодеваться спортсмены. У нас в наличии 24 модуля, но в связи с тем, что количество команд будет больше, нам необходимо будет 50 вакс-кабинок. Недостающие модули берем в аренду, и уже начали перевозить их к «Триумфу».

Увеличили сцену, где будут награждать победителей и призеров чемпионата. Это связано с тем, что участвовать в награждении будут до десяти человек, и старые размеры сцены не позволили бы это сделать. Сегодня идет работа по утеплению сцены, чтобы спортсмены не мерзли в ожидании приглашения на подиум.

Прорабатывается программа «Зритель». Мы хорошо понимаем, что болельщикам будет интересно выйти на трассу, чтобы посмотреть гонки и поддержать участников соревнований. Здесь есть определенные критерии безопасности, которые мы должны обсудить с МВД. Второй этап Кубка России по лыжам-роллерам, который прошел в Южно-Сахалинске летом, показал, что вдоль трассы соревнований, которая вела на вершину Горного воздуха, было большое количество сахалинских болельщиков, и вели они себя очень достойно. От участников Кубка не поступило ни одной жалобы, наоборот, спортсмены были благодарны островитянам за поддержку, которая выражались не только в словах «Потерпи, ты сильный, ты сможешь..», но и были красивые плакаты со словами поддержки. Одним словом, в наших планах, чтобы любители лыжных гонок смогли посмотреть гонки не только с трибун на стадионе, но и вдоль трасс. Надеемся, если этот вопрос будет решен положительно, сахалинские болельщики покажут себя с лучшей стороны.

Прорабатывается вопрос о проведении открытия чемпионата после двух соревновательных дней и его закрытие, а также награждение победителей и лауреатов марафона на 50 км в новом легкоатлетическом манеже. Основная программа всех дней чемпионата будет проходить на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф». Открою маленький секрет, готовим приятные сюрпризы для болельщиков.

Большая работа ведется с телеканалом Матч-ТВ. К сожалению, лыжные трассы не предусмотрены в рамках проектирования для трансляций на ТВ. На сегодняшний день немало нюансов, связанных с трансляцией чемпионата. Это чисто технические вопросы, которые решаем с сотрудниками Матч-ТВ и Ростелекомом. Задача непростая. Постараемся сделать все, чтобы показ по ТВ чемпионата прошел на высоком уровне. Хотелось бы добавить, тестовые мероприятия к чемпионату страны пройдут во время второго этапа Спартакиады учащихся, он состоится в Южно-Сахалинске с 28 января по 2 февраля. На эти соревнования приедет вся главная судейская коллегия, технические делегаты, которые будут на чемпионате страны. Для чего это необходимо? Чтобы, образно выражаясь, провести генеральную репетицию перед главным стартом сезона. Посмотреть, как готовы все службы, включая МЧС, медицину, МВД. Одним словом, провести заключительную тренировку и устранить выявленные недостатки к старту чемпионата. Планируют приехать на Спартакиаду учащихся сотрудники Матч-ТВ, чтобы отработать все точки, откуда они будут вести телетрансляции.

— В программе чемпионата лыжный марафон 50 км. Как будет проходить эта дистанция и будет ли она соответствовать международным стандартам?

— Как я уже говорил, мы прошли гомологацию лыжных трасс. Для чего эта работа проводится? Чтобы организаторы соревнований могли присваивать спортивные разряды спортсменам и даже звания кандидатов и мастеров спорта России. Если отсутствует соответствующий сертификат, присвоить спортивный разряд или звание невозможно. На сегодняшний день все наши трассы сертифицированы в соответствии с требованием Федерации лыжных гонок России. Что касается дистанции на 50 км, не все зависит от нас, по причине того, что мы завязаны на трансляциях федерального канала Матч-ТВ. На первой стадии проведения марафона планировалось, что участники будут бежать по двум пятеркам. И вот здесь возникла проблема. Чем дальше уходит вторая пятерка от стадиона в лес и в сопку, тем меньше возможностей для трансляции гонки на Матч ТВ. Скорее всего гонка будет проводиться так: круг 5 км, затем заход на два круга по 3,75 км. В общей сложности четыре круга по 5 км и восемь по 3,75 км. Уточняю, это пока только план, окончательное решение будет принято после того, как сотрудники Матч-ТВ проведут генеральную репетицию во время второго этапа Спартакиады учащихся.

— На трассе построен мостовой переход. Будут ли по нему проходить дистанции соревнований?

— По мостовому переходу пройдут все гонки, включая эстафеты.

— На трибуны во время прохождения чемпионата для болельщиков вход будет платным?

— Ближе к началу чемпионата будет опубликовано точное время стартов и все желающие смогут бесплатно посмотреть соревнования. На сегодняшний день расписания стартов нет по причине того, что все завязано на трансляциях Матч-ТВ. Не следует забывать, что зимой раньше наступает темное время суток. Надеюсь, что к середине февраля время начало соревнований будет определено, и мы сообщим об этом всем островитянам через cахалинские СМИ.

— До соревнований осталось чуть больше трех месяцев, пока нет ни одной рекламы в городе о том, что в Южно-Сахалинске пройдет чемпионат России по лыжным гонкам.

— Сегодня в этом направлении ведется большая работа. Не сегодняшний день проработаны дизайнерские решения бренд-бука. Все эти тонкости должны быть согласованны с Федерацией лыжных гонок России совместно с министерством спорта Сахалинской области. Отрабатываются все точки, где будут размещены рекламные баннеры, плакаты, билборды. Могу вас заверить, в декабре сахалинцы увидят рекламу, и будет её очень много.

— Смогут ли любители спорта приобрести сувениры, посвященные чемпионату России по лыжным гонкам в нашем городе?

— Скорее всего это будут значки и брелоки. Не могу сказать каким тиражом они будут выпущены и поступят в продажу, по причине того, что это больше туристическая продукция. Сувениры можно будет приобрести на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф». Возможно, поступят в продажу спортивные шапочки.

— Увидят островитяне среди участников чемпионата сахалинских лыжников?

— Будущие участники чемпионата России от Сахалинской области уже приняли участие в двух этапах Кубка России. Это мастера спорта двукратная серебряный призер чемпионатов мира среди молодежи Анна Кожинова, победитель и призер Всероссийских соревнований Софья Кузнецова, серебряный призер второго этапа Кубка России на лыжах-роллерах, член сборной страны Данил Нечипоренко. Не буду скрывать, хотелось бы увидеть больше среди участников чемпионата островных лыжников. Здесь есть одно но. Чтобы получить право участвовать в главном старте страны, необходимо набрать необходимое количество очков, участвуя в различных Всероссийских соревнованиях. Постараемся на правах хозяев чемпионата решить вопрос с допуском наших сильнейших воспитанником школы. Замечу, какое будет принято решение на допуск к участию в чемпионате островных лыжников, зависит только от Федерации лыжных гонок России.

— Можно будет болельщикам приносить плакаты в поддержку участников соревнований?

— Будем только приветствовать тех, кто принесет с собой такие плакаты и флаги России и Сахалинской области. Не будет запрещено находиться на трибунах с барабанами, дудками. На стадионе должен быть праздник и его по силам создать нашим сахалинским болельщикам. И чем больше будет импровизации, креатива в этом плане, от этого все пришедшие на «Триумф» только выиграют. В Южно-Сахалинск приедут не только участники Олимпийских игр и мировых чемпионатов, но и их победители, призеры. Еще год назад мы даже мечтать не могли о том, что главный старт лыжного сезона по лыжным гонкам пройдет в Южно-Сахалинске. И только от нас, островитян, зависит, чтобы состоялся настоящий праздник лыжного спорта в областной столице и его надолго запомнили не только участники, но и гости, а также все сахалинские любители лыжных гонок.

Беседовал Игорь КАРПУК.

Фото автора.

СПРАВКА

Гомологация лыжных трасс — это процесс сертификации, который служит системой оценки и соответствия.

Цель гомологации — чтобы трассы давали возможность оценить техническую, тактическую, функциональную и физическую подготовку спортсменов. Уровень сложности трассы должен соответствовать уровню соревнований.

Результатом сертификации является разрешение и подтверждение, что трасса пригодна для проведения соревнований, входящих в календарь. Существующие трассы, проходящие проверку на соответствие, могут быть подвергнуты некоторым изменениям.

Расписание чемпионата России 2026 по лыжным гонка

(до старта и по ходу турнира возможны изменения)

25 февраля – 8 марта 2026