Впервые в России пройдёт парад дронов на дронопорте Пушистом

С 6 по 8 сентября на площадке «Сахалин-экспо» на территории первого в стране дронопорта Пушистый пройдёт международный форум беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина». Он соберёт более тысячи экспертов по БПЛА.

В Сахалинской области разработано более 70 сценариев применения БПЛА. Использование беспилотников помогло сократить площадь лесных пожаров в 40 раз за три года. Дроны находят заторы на реках, позволяя избегать паводков, ищут заросли борщевика, выявляют нелегальные свалки, помогают ловить браконьеров и искать заблудившихся людей. БПЛА доставляют медицинские грузы и небольшие посылки.

Главной особенностью мероприятия станет насыщенная полётная программа. Впервые в России состоится парад дронов.

С 5 по 7 сентября параллельно с форумом пройдёт фестиваль авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина». Мероприятие будет открыто для всех желающих. Для гостей будут работать образовательные, научные и спортивные площадки. Посетители смогут принять участие в мастер-классах и шахматных турнирах. Будут организованы художественные мастерские и занятия по моделированию. Спортивные площадки предложат бои и гонки беспилотников, состязания по дрон-баскетболу, детские и подростковые соревнования по пилотированию БПЛА. На фестивале выступят 28 музыкальных групп. Транспортная логистика будет организована с помощью железнодорожного транспорта. Дополнительно будут работать шаттлы 6 – 7 сентября, сообщила пресс-служба правительства региона.