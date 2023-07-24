Вприпрыжку навстречу осени! Портрет сахалинского августа

Дачники-огородники переживают за свои урожаи, рыболовы-любители – за рыбацкую фортуну, детвора – за каникулы, которые скоро закончатся… Любители загорания и морских купаний, отпускники, горящие желанием покорить все окрестные горные вершины и прочие достопримечательности островов, пожилые люди, часто подверженные метеозависимости, а также грибники с ягодниками, чей сезон совсем не за горами – всем важно хотя бы в общих чертах знать портрет августа. Попробуем набросать его с помощью специалистов регионального управления гидрометеослужбы.

На карте вероятностного прогноза температуры и осадков, составленной Росгидрометом на нынешний вегетационный период, Сахалин разделен на две неравные части. Южная, примерно до границы Макаровского и Поронайского районов, окрашена бледно-розовым цветом. Это означает, что температурный фон должен быть в пределах нормы с возможным отклонением на 20 процентов в теплую сторону. Остальная часть острова окрашена светло-голубым – здесь допускается отклонение от нормы на 20 процентов в сторону прохлады.

Каких-либо аномалий по части осадков не ожидается. В отличие от соседей: дожди по прогнозу будут заливать Магаданскую область, юг Чукотки, юг Хабаровского края и Амурской области.

С какими реальными показателями подходят острова к началу августа? В середине июля на юге довольно долго держалась прохладная погода, порой ночью столбики термометров опускались ниже 10 градусов. Южане приуныли, решили, что пропало лето. Но с началом третьей декады дела пошли на поправку. Похолодание было связано с прохождением холодных воздушных масс со стороны Охотского моря. К началу августа температурный фон придет в норму.

На острове макушка лета приходится не на июль, как на материке, а именно на август, ведь островное лето заканчивается в первой половине сентября. Это самый теплый и при этом самый влажный месяц из летней троицы.

В Южно-Сахалинске, исходя из показателей средних месячных температур воздуха, самым теплым август был в 1951-м и 2010-м годах – показатель составил +20,1 градуса. Самым холодным выдался август 2002 года: +13,8 градуса. Месячная сумма осадков в норме для областного центра 107 миллиметров. Для сравнения, в июле – 92, в июне – 64 миллиметра.

Время от времени при прохождении фронтальных разделов жаркие дни сменяются прохладными, выпадают осадки. Иногда в наши широты залетают циклоны с тайфунами. Многим памятен тайфун «Филлис», натворивший бед в августе 1981 года. В прошлом году в ночь с 4 на 5 августа мощный циклон обрушился на западное побережье острова. Больше всего досталось Томаринскому району. Пострадала транспортная инфраструктура, частично были повреждены железнодорожные пути на участке стальной магистрали Томари – Холмск, на некоторое время приостанавливалось движение по автодороге Ильинское — Арсентьевка, местами произошли точечные отключения электроэнергии. Последствия быстро устранили.

В конце месяца обычно проявляются признаки наступающей осени. 31 августа 1974 года в Тымовском был зафиксирован первый заморозок.

В прошлом году уже в первой декаде августа грибники в Корсаковском районе собирали неплохие урожаи моховиков, подосиновиков, подберезовиков, шампиньонов, сыроежек, попадались и грузди.

Основной ягодный сезон начнется в сентябре, но первые сборы красники (клоповки) возможны и в конце августа.

Евгений ПОЛЯКОВ.

К слову

Месяц получил название в честь римского императора Октавиана Августа. Японцы называют его хадзуки («месяц листьев»). В дохристианской Руси у него были официальные названия зарев и серпень и народные – венец лета, разносол, густоед, межняк, хлебосол, жнивень, припасиха-собериха, ленорост.

В народе говорили: «В августе лето навстречу осени вприпрыжку бежит».