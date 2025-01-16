Врач ХК “Сахалинские Акулы” оказал помощь пассажирке на борту самолета

Врач хоккейного клуба Молодежной хоккейной лиги “Сахалинские Акулы” Темирбек Халимбеков помог пассажирке, которой стало плохо на борту самолета, следовавшего в Южно-Сахалинск из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба “Сахалинских Акул”.

Инцидент произошел 15 января. Халимбеков пришел на помощь пассажирке и более трех часов находился рядом, пока борт не приземлился в Южно-Сахалинске.

“Бортпроводники сделали объявление по самолету, что пассажиру требуется помощь врача, пассажирка была бледной, во время первичного осмотра визуально пульс не прощупывался. Симптомы, все признаки указывали на стенокардию, уложили женщину, измерили давление – оно было пониженное. Купировал приступ, дал подышать кислородом, после чего давление поднялось, самочувствие пассажирки улучшилось”, – сказал Халимбеков.

“Во время полета женщина находилась под моим наблюдением. Затем у нее начался повторный приступ, купировал нитроглицерином. В аэропорту нас ожидала карета скорой помощи, где сделали ЭКГ, подозрения на инфаркт не подтвердились, женщина отправилась в больницу. Это уже второй случай в моей практике, когда приходилось оказывать помощь пассажирам самолета”, – добавил он.

В клубе заявили, что гордятся профессионализмом, который продемонстрировал Халимбеков.