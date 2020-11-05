По долгу службы врач постоянно находился на передовой борьбы с коронавирусом.

Он регулярно выезжал к инфицированным, сопровождал пациентов на госпитализацию в соседние районы. В результате заразился сам. Медики приложили все силы к спасению коллеги, но болезнь не оставила шансов.

Соболезнования родным и близким сахалинского врача, его сослуживцам принес глава региона Валерий Лимаренко.

– Такие врачи, как Игорь Силенгинский – пример настоящего служения профессии и человеколюбия, – отметил губернатор. – Заболевание не щадит ни пациентов, ни медицинских работников. Но медики – на передовой, они рискуют своими жизнями, чтобы спасти других. Этот врач – настоящий герой, мне искренне жаль, что такие люди уходят.

Семье врача по поручению губернатора окажут помощь в организации похорон и получении социальных выплат, предусмотренных законодательством.

Оперативная сводка

По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области, по состоянию на 9.00 5 ноября в регионе лечение от коронавируса проходит 2690 человек, 5631 пациент уже выписан. Зафиксированы три летальных случая от заражения коронавирусной инфекцией в Сахалинской области.

На 4 ноября в Сахалинской области +105 заболевших.