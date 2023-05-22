В «Советском Сахалине» 25 апреля опубликовано письмо читательницы «Хорошо, да не очень». В нем автор писала, что организация островного здравоохранения, вроде, на высоте, но походишь за здоровьем по поликлиникам и делаешь вывод, что не очень.

В этом и я убеждаюсь в последние месяцы.

После ковидных лет решил показаться стоматологу. Записался через 1300 к врачу в КДЦ. Сам прием в феврале прошел быстро. Доктор осмотрел мои зубы и сказал, что все пломбы на месте, ему работы здесь нет. А вот профессиональная чистка зубов необходима: камни врезаются в десны. И выдал направление в областную стоматологическую поликлинику.

В регистратуре стоматологии, едва взглянув на направление, тут же вернули обратно:

– На этот месяц талонов нет, звоните в начале следующего.

И выдали визитку с телефонами.

Но ни в начале следующего, ни последующего на прием попасть не удалось.

– Врачи в отпусках, – такое было объяснение. – 10 мая будет новое расписание, звоните 11-го.

Но 11 мая опять отворот:

– Решено выдавать талоны с 1 июня на июль.

– Так у меня к этому времени зубы вывалятся…

– Врачи в отпуске, – последовал ответ.

И есть ли гарантия, что на июль удастся получить заветный талончик? Февральское направление уже изрядно потерлось. Не потерять бы его.

Петр ИВАНОВ, пенсионер, г. Южно-Сахалинск.