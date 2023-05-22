В «Советском Сахалине» 25 апреля опубликовано письмо читательницы «Хорошо, да не очень». В нем автор писала, что организация островного здравоохранения, вроде, на высоте, но походишь за здоровьем по поликлиникам и делаешь вывод, что не очень.
В этом и я убеждаюсь в последние месяцы.
После ковидных лет решил показаться стоматологу. Записался через 1300 к врачу в КДЦ. Сам прием в феврале прошел быстро. Доктор осмотрел мои зубы и сказал, что все пломбы на месте, ему работы здесь нет. А вот профессиональная чистка зубов необходима: камни врезаются в десны. И выдал направление в областную стоматологическую поликлинику.
В регистратуре стоматологии, едва взглянув на направление, тут же вернули обратно:
– На этот месяц талонов нет, звоните в начале следующего.
И выдали визитку с телефонами.
Но ни в начале следующего, ни последующего на прием попасть не удалось.
– Врачи в отпусках, – такое было объяснение. – 10 мая будет новое расписание, звоните 11-го.
Но 11 мая опять отворот:
– Решено выдавать талоны с 1 июня на июль.
– Так у меня к этому времени зубы вывалятся…
– Врачи в отпуске, – последовал ответ.
И есть ли гарантия, что на июль удастся получить заветный талончик? Февральское направление уже изрядно потерлось. Не потерять бы его.
Петр ИВАНОВ, пенсионер, г. Южно-Сахалинск.