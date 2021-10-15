Время делать селфи. Под дождем листопада

Весной многие южносахалинцы и гости областной столицы любовались фантастическим цветением сакуры. Сейчас есть возможность восхититься ее осенним «цветением»!

В городе в самом разгаре осенний листопад. Можно видеть потрясающие комбинации разноцветных листьев деревьев. Сакура, которую можно видеть в разных местах города – у областного краеведческого музея, в скверике у гостиницы «Лада» на Комсомольской, в городском парке культуры и отдыха, в середине октября уже наполовину сбросила свои розовые листики, но еще полна осеннего очарования.

Картину дополняют разнобразные клены, чьи резные листья окрашены во всю палитру октября – от ярко-желтого с розовыми прожилками, до багряного. Березовые золотые одеяния полощет ветер. Отдельные листья отрываются от материнских веток, золотистый вихрь кружит над улицами, тротуарами. И вот уже на обочинах – целые сугробы из этого шуршащего драгоценного материала.

По тротуару размеренным шагом движется молодая женщина. Она явно не настроена на шутливый лад, видимо, торопится по делам. Рядом по газону вприпрыжку идет ее маленькая дочка. Рот в улыбке до ушей, в глазах чертики, уж очень девочке нравится шуршать опавшими листьями, прыгать с одной золотисто-охряной кучки на другую. Солнечное настроение!

А вот другая картинка с натуры: стоит у газона женщина с детской коляской. А мужчина, видимо папа ребенка, набирает листву охапками и с ребячьей радостью бросает эту роскошь в небо, прямо к облакам. Получается такой своеобразный салют. Женщина с улыбкой глядит на разрезвившуюся половинку и снимает шалости на телефон…



И вдруг декорации меняются. Небо очень быстро затягивают плотные облака, солнечные блики перестают играть на листьях, становится заметно прохладнее. При таком освещении листва на деревьях выглядит совсем по другому, цвета становятся приглушенными. Сразу и настроение меняется. У кого–то на душе светлая осенняя печаль, других одолевают воспоминания о былых октябрях и листопадах. Осень на дворе. Переменчивая, по-своему прекрасная, философичная пора… Очень скоро листва облетит совсем. Спешите запечатлеть листопад на фото!

Ярослав САФОНОВ.