Время ходить по грибы! Портрет сахалинского сентября

Судя по развитию метеорологических процессов в наших широтах в третьей декаде августа, предстоящий сентябрь не будет аномальным.

Как сообщили в региональном управлении гидрометеослужбы, в первой половине месяца на юге еще продолжится купальный сезон. Время от времени погоду могут портить фронтальные разделы, приносящие с собой дожди из Китая, Приморья и Хабаровского края. Ночные температуры останутся положительными. Для Южно-Сахалинска средняя месячная температура сентября составляет 13 градусов, это лишь на три градуса ниже августовского показателя. Осень напомнит о своем приходе ближе к концу месяца, когда заметно убавится световой день и похолодает.

Продолжение лета

Многие материковские народные приметы и прогнозы погоды абсолютно не работают на островах. В понимании сахалинцев сентябрь – явное продолжение лета. Месяц теплый, купальный сезон еще продолжается, раздолье для любителей сбора лесных ягод и грибов, рыболовов, охотников, путешественников…

Хотя дыхание осени периодически ощущается: ночами холодает, время от времени льют дожди. Сентябрь, судя по статистике метеорологов, является самым щедрым на осадки: его месячная норма для всей Сахалинской области – 119, а для отдельно взятого Южно-Сахалинска – 112 миллиметров. В региональном управлении гидрометеослужбы помогли составить примерный портрет девятого месяца года.

За историю метеонаблюдений в Южно-Сахалинске, принимая во внимание средние месячные показатели температуры воздуха, самым теплым выдался сентябрь 1961 года, когда показатель составил ровно +15 градусов. А самым холодным был сентябрь 1960-го и 1992-го годов с показателем +11,1 градуса. В отличие от многих регионов на материке, на Сахалине редко случаются резкие перепады температуры в течение суток.

Купальный сезон на юге острова обычно продолжается в первой половине месяца, пока прибрежные морские воды сохраняют тепло, накопленное за лето.

Что в имени твоем?

Сезон тайфунов никто не отменял. Время от времени наши широты посещают эти тропические циклоны, носящие женские имена. В 2017-м звучало имя «Талим». Стихия наделала немало бед в энергетике региона и изрядно потрепала крыши жилых домов на юге острова.

В 2018-м атмосферная воронка «Джеби» отметилась ураганными порывами ветра, а в 2019-м «Линлин» затопила Дальний Восток осадками, досталось и северной части острова. В 2021-м обошлось без тайфунов, но в самом конце сентября юг острова зацепил уж очень дождливый циклон из Японского моря.

Каким будет сентябрь в нынешнем году, во многом зависит от наличия антициклона над Охотским морем. Будет он – будет и защита от тайфунов.

Сам месяц получил свое имя от порядкового номера. По-латыни septem – значит «седьмой». Почему не «девятый»? У древних римлян год начинался с 1 марта.

В дохристианской Руси месяц носил народные названия: вересень, хмурень, зоревник, ревун. В народе говорили:

Август варит, сентябрь к столу подает;

В сентябре днем погоже, да по утрам негоже;

В сентябре синица просит осень в гости;

Сентябрь свадьбами богат;

Холоден сентябрь, да сыт.

Фифти-фифти

В северном полушарии в сентябре начинается астрономическая осень, а в южном – весна. Этот момент называют осенним равноденствием. В нынешнем году, говорят астрономы, оно придется на 23 сентября – ночь и день сравняются по своей продолжительности. Затем, день за днем, равновесие будет смещаться в сторону ночи, вплоть до минимума светлого времени суток 22 декабря.

На день осеннего равноденствия приходится христианский праздник Рождества Богородицы. От языческого прошлого кое-где сохранился обычай держать в доме в это время алые грозди рябины в качестве оберега от нечистой силы. А еще по рябине гадают: чем больше ягод в гроздьях, тем более морозной будет зима. К празднику пекли пироги с капустой и брусникой и угощали ими гостей.

В Японии День осеннего равноденствия – официальный праздник Хиган, имеющий буддистские корни и связанный с почитанием умерших предков. Японцы навещают могилы предков и готовят вегетарианские блюда – рисовые лепешки и бобы.

Семен РЕЧКИН.