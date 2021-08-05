Время «идти в народ». 17 – 19 сентября – выборы в Госдуму

В областной избирательной комиссии состоялось очередное заседание, на котором, в частности, рассмотрен вопрос о регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Сахалинскому одномандатному избирательному округу № 167. Выборы, напомним, состоятся с 17 по 19 сентября 2021 года.

О намерении участвовать в выборном марафоне заявили 8 человек. После проверки представленных документов удостоверения кандидатов от партий получили Антон Гуркин (партия «Яблоко»), Георгий Карлов («Единая Россия»), Роман Веденеев («Новые люди»), Александр Анистратов («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).

Несколькими днями ранее обладателями этого же статуса стали Дмитрий Флеер (ЛДПР), Алексей Корниенко (КПРФ), Александр Коньков («Родина») и Олег Корецкий («Коммунисты России»). Теперь борцы за мандаты имеют право приступить к агитации всеми, законодательством определенными, способами.

На выборы идут не только одномандатники, но и политические партии со своими списками, поскольку Госдума (на пять лет) избирается по смешанной системе: 255 депутатов по партспискам, 255 – по одномандатным округам. 14 партий законодательно освобождены от сбора подписей, еще одной (политическая партия «Российский общенародный союз») поддержка избирателей необходима.

Кроме того, в Невельском, Анивском, Холмском, Охинском районах пройдут довыборы депутатов местных собраний.

У нынешней кампании, отметила глава облизбиркома Виктория Черкасова, есть ряд особенностей. Прежде всего, из-за пандемии выборы пройдут в условиях жесткой защиты и санитарной обработки. Всем участникам процесса выдадут СИЗы, а сам процесс несет экспериментальный характер и по времени растянется на три сентябрьских дня.

О видеонаблюдении. «Кар­ти­нки» с «избирательных полей» не придут в каждый дом. Реализуется современный, интересный проект, когда помимо «живого», присутствующего на избирательном участке наблюдателя появляется возможность видеть весь процесс в целом: камеры и регистраторы будут направлены в онлайн-режиме в единый ситуационный центр общественного наблюдения. И можно будет в режиме онлайн наблюдать, что происходит на участках. Их создадут 302 постоянно действующих и 8 временных – в больницах, СИЗО. Дополнительный участок откроют в аэропорту Южно-Сахалинска. Будет создан штаб общественного наблюдения, он расположится в историческом парке «Россия – моя история» в областном центре.

Прежняя система, полагают в избиркоме (трансляция с участков в каждый дом), себя не оправдала. Она не выявляла нарушений, а плодила так называемых «диванных экспертов», которые дилетантски подходили к оценке выборного процесса, устраивали скандалы, отвлекали от работы членов комиссий, создавали в интернете фейки и нездоровую атмосферу в обществе. Сейчас так: хочешь – обретай статус общественного наблюдателя, приходи на участок, смотри, что происходит на самом деле.

Более подробно о системе наблюдения рассказала член облизбиркома, заместитель председателя общественной палаты области Галина Дзюба.

Общественное наблюдение, по ее словам, проводится уже не первый год, оно делом проверено на президентских и других выборах. В каждой региональной общественной палате создан пул общественных наблюдателей, и, что особенно важно, общественное наблюдение не зависимо ни от какой партии. Главная цель – соблюдение прозрачности и законности избирательной кампании. Любой человек, представители кандидатов и сами кандидаты могут прийти в ситуационный центр и посмотреть, что и где происходит.

Но общественный наблюдатель, уточнила Дзюба, это особый статус. К кандидатам в наблюдатели предъявляются определенные требования при рассмотрении представленных ими документов. Общественным наблюдателям выдается удостоверение, с ними проводится учеба – какие права и обязанности, как ориентироваться в той или иной сложной ситуации и так далее.

Как правило, подготовленные общественные наблюдатели (минимум двое) есть на каждом избирательном участке, всего их на островах около 1,5 тысячи.

Лариса Пустовалова.