Время исправить Горбатого. Аварийный мост в Долинске намерены закрыть на ремонт на следующей неделе

Пока что без него не обойтись, и он работает в облегченном варианте. Как только будет готов новый маршрут – объездная дорога с обустроенным железнодорожным переездом по улицам Советской, Железнодорожной, Бумажной и Пушкина, движение по нему прекратится.

Тогда решится проблема нормального транспортного сообщения Долинска с селом Быков и находящимися между ними населенными пунктами.

Сейчас грузовой транспорт движется через временное пересечение с рельсами. На нем дежурит работник дороги, который закрывает шлагбаум, рассказал корреспонденту «Советского Сахалина» начальник отдела по делам ГО и ЧС долинской мэрии Андрей Панченко.

Легковые машины и пассажирские микроавтобусы в село и обратно могут ехать через мост (местные жители называют его Горбатым), их вес он выдерживает. Но дорожники сузили на нем проезжую часть из соображений безопасности. Так что время в пути удлиняется. Так же как и у грузового транспорта, который должен двигаться по новому переезду.

Тем, кто направляется в село и обратно на больших автобусах, приходится доезжать до моста, потом пересаживаться на микроавтобус, на нем проезжать мост и садиться за ним уже в другое транспортное средство – таковы требования безопасности.

Все эти неудобства должны исчезнуть с официальным вводом в строй нового железнодорожного переезда. Параллельно с работами на нем идет асфальтирование объездной дороги. Ее длина 3 км с небольшим. Значительная часть покрытия, по словам Андрея Панченко, уже уложена.

Напомним, что на Горбатом мосту в самом начале лета лопнула одна бетонная плита, там перекрывали движение, чтобы заменить поврежденный участок. Потом ограничили скорость движения и запретили проезд большим автобусам и транспорту грузоподъемностью больше 3,5 тонны.

Полностью закрыть аварийное дорожное сооружение можно было бы и раньше, не будь на пути рельсов – согласования по обустройству переезда заняли немало времени. Местные власти планировали окончательно решить проблему к 20 июня, но сроки опять пришлось сдвинуть.

Антон СМОЛЯКОВ.

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