Время новых возможностей для IT-специалистов на форумах Росмолодёжи

Молодые специалисты в сфере информационных технологий со всей России смогут стать участниками профильных форумов платформы Росмолодёжь.События Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Местом пересечения наиболее актуальных трендов в развитии сообществ сегодняшнего и завтрашнего дня станет Окружной образовательный форум «На волне», который впервые пройдет во Владивостоке с 27 сентября по 2 октября.

Креативная индустрия, игрофикация и гик-движение – темы, вдохновляющие «На волне» в 2023 году. В рамках форума участников ждут два образовательных трека: «Успешный успех» для молодых мейкеров и специалистов в области продвижения креативных проектов, и «Первому игроку приготовиться» – для event-менеджеров, руководителей сообществ и специалистов, работающих с мотивацией людей. А также третий уникальный исследовательский трек «Теория большого гика» для молодых людей, определивших своё хобби, как основную деятельность.

Подать заявку на регистрацию можно до 10 августа.

Информационная справка:

Росмолодёжь.События — специальная платформа Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнёров. Платформа включает как образовательные программы (линейку форумов платформы Росмолодёжь.События), так и единовременные масштабные события (Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Фестиваль детства и юности «Большая перемена» и другие).