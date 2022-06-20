Время подсчитать ущерб. На севере Сахалина окончательно ликвидировали лесной пожар

Как сообщили в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства, огонь прошелся по немаленькой площади – 3122 га.

Тушению серьезно мешали сильный порывистый ветер и специфика той местности – там растут кедровый стланик, мох ягель и багульник, богатые эфирными маслами и подверженные быстрому горению, объясняют специалисты.

Поэтому для борьбы с пламенем задействовали без малого сотню человек – работников лесопожарных станций, десантников, бойцов противопожарной службы, находящихся в ведении региона, и МЧС России. Для ликвидации возгорания привлекли 6 бульдозеров, 7 спецмашин, 9 автомобилей, 3 вездехода, а также 3 воздушных судна, из них два с водосливными устройствами. С их помощью пожар заливали сверху.

Несмотря на приличные масштабы (он отнесен к категории крупных), остановить распространение огня удалось на третьи сутки. Еще сутки понадобились, чтобы дотушить его окончательно, залить отдельные очаги тлеющего пламени.

Сейчас предстоит определить нанесенный ущерб. Все материалы по этому ЧП готовятся передать в правоохранительные органы. Виновнику, если он будет найден, придется возместить ущерб, в том числе оплатить затраты на тушение.

Антон СМОЛЯКОВ.

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