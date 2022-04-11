Время расчехлять спиннинги. Клевое место

Во второй половине апреля – начале мая любительское рыболовство в области имеет свою специ­фику. Завершен сезон подледной рыбалки, начинается переход к ловле рыбы по открытой воде. Другие снасти, другие подходы.

Многое зависит от того, насколько «дружной» выдалась весна, как происходят процессы таяния снега и половодье на реках. На взгляд нашего постоянного консультанта Виталия Никитина, в нынешнем сезоне весна едва ли подбросит сюрпризы, все идет достаточно стандартно. Стало быть, не отменяется краткий, но добычливый период «чистой воды» на внутренних водоемах – до помутнения вод можно успешно добывать кунджу, красноперку в реках, у мест, где эта рыба зимовала. Здесь она сконцентрирована в больших количествах.

Особенно результативно кунджу ловят в северо-восточной части Сахалина. Хищная рыба дожидается начала схода лакомой для нее добычи – мальков лососевых. На юге подобное явление наблюдается в реках Мануй, Лозовая, Фирсовка, а также на Красноармейской протоке и озере Лебяжьем.

Когда начнется интенсивное таяние снега в сопках и паводковые воды помутнеют, перечисленные виды устремятся вниз по течению рек к морю. В отличие от них, крупночешуйная красноперка будет мигрировать в противоположном направлении. Ее традиционно ловят на червя, опарыша, а ближе к морю – на мясо ракушек.

А на морском прибрежье открывается сезон мойвы. Из Углегорского, Томаринского района уже поступают сообщения о том, что эта рыба в большом количестве устремилась ближе к берегу. Ее, как правило, ловят сачками разрешенных размеров. А вслед за ней «подтягиваются» хищные обитатели морских вод – камбала разных видов, разнообразные бычки. Здесь можно будет половить рыбу на блесны, воблеры и другие искусственные приманки.

На западном побережье объектами лова станут несколько видов камбалы, подходящих на нерест. Чаще других обычно попадается на крючок звездчатая камбала. Причем достаточно крупная – отдельные экземпляры достигают веса более килограмма! Лучшая наживка для донок – кусочки мойвы.

О симовой рыбалке, которая обычно стартует в начале мая, расскажем позже, это отдельная тема. Если все пойдет по стандартному сценарию, гонцов «вишневого лосося» следует ждать сначала в Невельском районе, ориентировочно 10 мая – в Анивском заливе, примерно 20 мая – юго-восточнее, а затем севернее. Остается напомнить, что эта рыбалка лицензионная, лов симы разрешен в специально выделенных местах.

Семен РЕЧКИН.

Фирменные рецепты от Виталия Никитина

Котлеты из красноперки «Сахалинская классика»

Весенняя красноперка особенно жирная и вкусная. Рыбу ловят в больших количествах и заготавливают впрок. В частности – в виде фарша для приготовления сочных котлет и чебуреков.

Каждую рыбину разделывают на филе, убирая при этом острые вильчатые косточки. Чистое филе пропускают через мясорубку, добавляя сало из расчета 200 граммов сала на килограмм рыбы. В полученную массу добавляют мелко нарезанный репчатый лук – на килограмм рыбы – лучше взять 2 луковицы среднего размера. Если фарш предназначен для чебуреков, добавляют еще одну луковку, чтобы фарш получился еще более сочным.

Завершают композицию 2 зубчика чеснока. Яйца в полученную массу не добавляют. Солят, перчат по вкусу. Дальше все традиционно – из фарша формируют котлетки, обваливают в муке или панировке и хорошенько обжаривают, стараясь не пересушить. Фарш некоторое время может храниться в холодильнике.

Красноперка вяленая, деликатесная

Другой способ несложной переработки красноперки впрок – вяление. У рыбы удаляют лишь жабры, внутренности оставляют нетронутыми. Красноперку обваливают в крупной соли и укладывают рядами в подходящую емкость – например, в тазик. Затем под гнетом выдерживают до тех пор, пока вся рыба не «утонет» в соленом растворе – тузлуке.

Подвешивают для провяливания красноперку вверх головой, нанизывая ее на вешала через глазницы. Эти «гирлянды» размещают поближе источнику тепла – например, к батарее отопления. Вялят до состояния «средней сухости», не перебарщивая. Мелкие косточки в процессе приготовления растворяются.