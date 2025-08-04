Время считать. В Северо-Курильске определяют ущерб от цунами и планируют восстановление разрушенного

Рыбоперерабатывающий завод «Алаид» пострадал больше других от стихии, обрушившейся на остров Парамушир 30 июля, и поэтому в ближайшее время не будет работать. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северо-Курильского МО.

По предварительным данным, цунами практически в один момент смыло хранившиеся на «Алаиде» 120 тонн лосося и 1 тонну гребешка. Волна уничтожила или привела в негодность всю производственную инфраструктуру – склад ГСМ, электроподстанцию, оборудование, подъёмные краны и пр. Из-за воздействия морской воды многое из повреждённого оборудования не подлежит восстановлению. Сейчас территорию расчищают от завалов, размер ущерба после проведения экспертизы определит начавшая работу комиссия.

Не менее важно сейчас другое – помочь коллективу завода (это 240 человек), ведь стихия лишила людей рабочих мест. За тем, как выполняет здесь свои обязанности работодатель, будет следить Госинспекция труда в Сахалинской области. Там сообщили, что в подобных случаях приостановка работы должна быть документально оформлена, а работникам оплачивается время простоя (этот порядок установлен статьёй 157 Трудового кодекса РФ). Сотрудникам важно знать, что в условиях чрезвычайной ситуации работодатель вправе перевести работника без его согласия на срок до одного месяца на другую работу на том же предприятии для предотвращения любых исключительных случаев, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

Кроме того, закон даёт право работодателю привлекать подчинённых к сверхурочной работе (статья 99 Трудового кодекса), оформив всё соответствующим приказом.

Ну и главное – уволить не вышедших на работу после удара цунами не могут без выяснения причин. Если работник не смог попасть на рабочее место из-за чрезвычайной ситуации, закон не допускает применения к нему мер дисциплинарного взыскания, в том числе увольнение. По всем этим вопросам как работники, так и работодатели могут обращаться в Государственную инспекцию труда, в том числе по телефону горячей линии в Южно-Сахалинске 8 (4242) 55-67-81.

Аналогичный по важности вопрос – наладить бесперебойное снабжение топливом местной электростанции. Сама она, по оценке членов комиссии – без значительных повреждений, автономная энергосистема Парамушира продолжает работать. Однако сильная волна повредила ёмкость дизельного топлива и насосную станцию. Сейчас министерство энергетики области решает вопрос, как запустить временную схему снабжения острова топливом. Имеющихся сейчас топливных запасов хватит на 3 – 4 месяца работы.

Вместе с администрацией Северо-Курильска специалисты минэнерго начинают проектирование и строительство новой инфраструктуры, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение на Парамушире. Принято решение заменить пострадавшую трансформаторную подстанцию, которая питает школу.

Не за горами отопительный сезон и начало учебного года, поэтому времени на раскачку практически нет.

Помимо рыбоперерабатывающего завода «Алаид», после землетрясения и цунами затопило предприятия АО «СК БСФ» и ООО «Гранис», а также подтопило рыбоводные цеха рыборазводного завода ООО «Азимут». Всех рабочих успели эвакуировать до разгула стихии, никто не пострадал. Местная больница круглосуточно принимает пациентов в пункте временного размещения. Северо-Курильск постепенно возвращается к нормальной жизни – возобновилось движение морского транспорта, восстановили горячее водоснабжение.

Антон СМОЛЯКОВ.

Справка

Цунами 30 июля с. г. – сильнейшее после землетрясения 1952 года.

Возьмите на заметку

Для жителей Северо-Курильска организована психологическая помощь, обратиться можно по телефону 8-924-488-66-61. Для получения психологической поддержки жители Северо-Курильска также могут обратиться по телефону 8-914-762-79-81, им ответит психолог Главного управления МЧС России по Сахалинской области Юлия Авдовская.

«Движение первых» запускает линию психологической помощи для детей. Они могут получить профессиональную консультацию через чат или видеовстречу. Для связи достаточно перейти по ссылке и нажать кнопку «начать диалог»: https://clck.ru/3NQPrh

Прокурор Северо-Курильского района Виталий Кочев лично примет островитян вместе с первым заместителем прокурора области и другими сотрудниками прокуратуры.

Запись на приём ведут по телефонам: 8 (4242) 49-45-88, 8 (4245) 34-22-83. Также можно лично обратиться в прокуратуру Северо-Курильского района по адресу: ул. Вилкова, дом № 7.

Обращения принимают и в областной прокуратуре: Южно-Сахалинск, ул. Чехова, дом № 28.