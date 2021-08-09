Время собирать коллекцию. Вышло в свет издание о работах известного островного литератора

Полное название обозреваемой книги – «Николай Антонинович Тарасов. Поэт, прозаик. Страницы творчества» с труднопроизносимым подзаголовком «Биобиблиографический указатель» – не должно пугать читателя, который будет ее смотреть.

Прошло то время, когда библиотекам разрешалось создавать свои указатели только из строгих перечней записей книг или статей. Теперь в них можно включать даже тексты публикаций. Книга о нашем современнике Тарасове разнообразна по содержанию: в ней перечень его поэтических книг и прозы, публикаций в сборниках и периодических изданиях.

С 1988 года, возглавляя региональное отделение Союза писателей России, он отдает немало сил и энергии работе с молодой сменой пишущих островитян: готовит рецензии, обзоры, редактирует книги с произведениями начинающих авторов, публикует литературоведческие статьи (они также включены в указатель).

Обзор творческого наследия писателя подготовила кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы института филологии СахГУ Светлана Ведн¸ва. Она привела много фактов из биографии поэта, поэтому вместо конкретного биографического очерка в указателе появилась хроника «Основные даты жизни и деятельности Н. А. Тарасова».

В разное время оценку трудам писателя в своих исследованиях давали филологи Татьяна Шумилова, Лариса Дорофеева, писатели Анатолий Тоболяк и Анна Сафонова, журналист Алексей Дворкин и другие. Об этом тоже есть информация со ссылками на источники.

В качестве увлекательного чтения дано приложение «Портреты сахалинских писателей» с цитатами из автобиографической книги Тарасова «По велению глупости». Они напоминают о представителях литературной жизни на Сахалине в 1970 – 1980-х: Валентине Богданове, Михаиле Финнове, Николае Максимове, Карле Лауве, Олеге Кузнецове. Их было много, умных и интересных, о которых мало что знает нынешнее поколение сахалинцев. Так что новая книга рассказывает не только о Тарасове, но и о быстро текущем времени и его людях.

В биобиблиографическом указателе, вышедшем в свет в издательстве института развития образования Сахалинской области, более 540 записей книг и статей. Но составитель не уверен, что описано буквально все, что связано с жизнью и творчеством Николая Тарасова. Какие-то неучтенные печатные тексты еще непременно найдутся.

В. Борисова, главный библиотекарь южно-­­сахалинской центральной городской библиотеки им. О. П. Кузнецова.