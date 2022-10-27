Время свадеб, циклонов и… клюквы. Портрет сахалинского ноября

Применительно к Сахалину одиннадцатый месяц года более стабильный в плане погоды, чем октябрь или сентябрь. В северных районах он уже вполне зимний, а вот на юге не совсем.

Что день приплюсует – ночь минусует

Как сообщили в региональном управлении гидрометеослужбы, в начале месяца еще возможны «всплески» потеплений, позже – маловероятно. В областном центре днем обычно держится температура плюс 11 – 12 градусов, а ночью минус 10 – 13 градусов.

Если принять во внимание среднюю месячную температуру воздуха в Южно-Сахалинске по годам, самым холодным выдался ноябрь 1953 года: минус 7,3 градуса, а самым теплым – 1990-го: плюс 1,5 градуса. В прошлом году показатель составил плюс 1,3 градуса.

За долгую историю метеонаблюдений зарегистрированы температурные минимумы, тянущие на рекорды: в 1992 году в Охе абсолютный минимум месяца был равен минус 28,7 градуса, в Долинске в 2000-м: минус 26,5 градуса.

Самая высокая дневная температура воздуха в Южно-Сахалинске была зафиксирована в 1990-м: плюс 18,1 градуса.

Ноябрь – самый сухой из осенних месяцев, норма осадков – 74 миллиметра (в октябре – 100 миллиметров). На островах в этот период погоду определяет поведение мощного сибирского антициклона. Во многом от него зависит поступление огромного объема холодного воздуха с севера.

В этом году во второй половине октября этот антициклон лишь зарождался где-то за Байкалом, поэтому погода на островах зависела от «взаимоотношений» локальных атмосферных фронтов.

В целом же нынешний октябрь выдался несколько теплее обычного: в начале и конце месяца превышение нормы составляло 1 – 1,5 градуса. Есть предположение, что если эта тенденция продолжится и в ноябре, то и приход зимы слегка задержится.

Возможны визиты мощных циклонов, как это случилось 10 – 11 ноября прошлого года, когда в южных и центральных районах Сахалина буйствовал сильный дождь с порывистым ветром.

Атмосферные воронки нередко приносят осадки смешанного типа, когда дождь сменяется снегом. Соответственно, существенно осложняется движение автотранспорта, снег налипает на провода ЛЭП и инженерные конструкции, происходит их обледенение.

Фэн-шуй нам в помощь

Месяц ноябрь получил название от латинского числительного «девять», потому что до реформы Цезаря он был девятым по счету. Древние славяне называли его листопадом, а также полузимником, листогноем, груднем и бездорожником.

В народе говорили: в ноябре зима с осенью борется; он без топора мосты наводит, а декабрь без гвоздя гвоздит. Ноябрь – ворота зимы и сумерки года.

В соответствии с китайской традиционной практикой фэн-шуй в ноябре актуальной становится энергия стихии воды, связанная с холодом, влажностью и уязвимостью почек и мочевого пузыря. Поэтому очень важно в этот период поддерживать нормальную температуру тела и своего жилища.

Пища должна быть питательной, а питье теплым. Крупы хорошо очищают пищеварительный тракт, обогащают организм витаминами и микроэлементами, на долгое время снабжают тело человека энергией. Морепродуктам следует уделить особое внимание. Они обогатят организм микро- и макро­ элементами, а также белком. В ноябрьский рацион желательно ввести побольше свеклы, капусту всех видов, морковь, репу, брюкву, черную редьку, турнепс, сельдерей и лук-порей. Очень полезны дикие ягоды, такие, как брусника, клюква, и приготовленные из них напитки.

В православной традиции месяц отлично подходит для свадеб, но желательно уложиться до начала Рождественского поста. Он начинается 28 ноября и заканчивается 6 января, длится 40 дней. Считается, что если мужчина решает жениться в ноябре, то жена будет ему всегда верной. Женщине ноябрьское замужество сулит настоящее семейное счастье.

Николай ПИТЕРСКИЙ.