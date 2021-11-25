Время точить коньки! К старту сезона ледовых катков готово всё

В островной области началась подготовка к зиме и предстоящему новогодью.

В центре Южно-Саха­линска, например, на опорах освещения монтируют иллюминацию. Городской парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина заранее подготовил и уже приступил к реализации своей насыщенной программы. На днях посетители парка приняли участие в поздравлении Деда Мороза с его Днем рождения. Но что за зимнее веселье без катания на коньках? Когда уже можно будет покататься?

Как дела, северяне?

В Охе еще в октябре выпал снег, и все предвкушали быстрое начало зимы с ее развлечениями. Но вскоре прошел дождь, затем, в начале ноября, история повторилась… Для любителей катания на коньках одно расстройство. В районной администрации рассказали, что традиционно в районном центре заливают три основных катка: на хоккейном корте у местной ДЮСШ, в городском парке и на площадке по ул. 50 лет Октября.

Но сейчас стадион в парке проходит реконструкцию, поэтому в нынешнем сезоне катка здесь не будет. Еще одна ледовая площадка традиционно заливается в селе Некрасовка у местной школы. Вот, собственно, и все катки, которые, если позволит погода, планируется начать заливать уже в предстоящие выходные.

В управлении по культуре, спорту и молодежной политике администрации Охинского района сообщили еще об одном существенном обстоятельстве. В силу климатических особенностей северной столицы области, города Охи, в период с января по март кататься на коньках, да и вообще заниматься спортом под открытым небом бывает сложно.

Выпадает большое количество снега, стоят морозы, при этом дуют пронизывающие ветры. Поэтому давно назрел вопрос о строительстве крытого катка. В рамках программы инициативного бюджетирования такой проект получил поддержку, но из-за коронавирусной пандемии реализацию проекта пришлось отложить до 2023 года. Изначально сроком сдачи этого объекта был 2021 год…

В Ногликах

рассказали, что хотят повторить удачный прошлогодний опыт, когда в центре поселка, у спорткомплекса «Арена», заливали большой каток. Он пользовался популярностью у населения. По случаю встречи 2021 года именно здесь проводили небольшое ледовое шоу с ростовыми фигурами, площадку украшали иллюминацией «Холодные огни».

Помимо этого планируется залить площадку в планировочном районе Ноглики-2, где нередко проводят соревнования хоккеисты, хоккейную коробку у школы № 1, а также катки на пришкольных территориях в селах Ныш и Вал. В Ногликах есть собственный уникальный специалист по части заливки катков – это Александр Гарматюк, тренер по хоккею местной спортшколы. Александр Николаевич на протяжении многих лет занимается этим важным делом и точно знает, когда можно начинать заливку.

В Поронайске

планируют залить катки на территории лыжной базы в микрорайоне зверосовхоза, на территории у городского бассейна, в микрорайоне бумажников, у школы № 2, и, конечно, у мэрии, на главной городской площади, где традиционно устанавливают новогоднюю елку и проводят выставку ледяных фигур. Кстати, если погода не перестанет капризничать, придется заменить ледовые фигуры на снежные. В районе ледовые площадки появятся практически во всех населенных пунктах, кроме Тихменево: здесь нет подходящей площадки.

На юге ждут декабря

В корсаковском отделе спорта и молодежной политики со вздохом отметили, что погода не способствует заливке катков – нет ни снега, ни морозов. Хотя планы грандиозные. Традиционно в районном центре действуют площадки на центральной площади, в парке, на стадионе «Водник», универсальная спортплощадка на улице Парковой плюс еще пяток катков в жилых микрорайонах и на пришкольных территориях и два в селах района – Чапаево и Раздольное. Впрочем, в мэрии уверены, что подходящие погодные условия сложатся в декабре, и под Новый год корсаковские любители коньков покатаются всласть.

В Южно-Сахалинске

В мэрии областного центра анонсировали открытие катков в городском масштабе. В общей сложности планируется открыть 19 бесплатных муниципальных катков.

Их начнут заливать с установлением стабильно низкой температуры воздуха.

Катки заработают в жилых микрорайонах города и практически во всех планировочных районах областного центра, за исключением Санаторного, где не сформирована подходящая площадка. Из относительно больших площадок можно выделить катки у Дома торговли и у областной больницы на стадионе «Медик».

В парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина говорят: все зависит лишь от погоды. Мобильный каток, установленный на площадке с новыми аттракционами, не может работать, когда на улице дождь. Как только установится стабильно низкая температура, его запустят в эксплуатацию. К слову, это чудо современных технологий в нынешнем сезоне станет вдвое просторнее прошлогоднего – будет занимать площадь размерами 50 на 50 метров. Вход будет стоить 150 рублей, еще столько же нужно будет заплатить за прокат коньков.

Мобильный каток работает по принципу холодильника. Он базируется на многослойной охлаждающей плите. В прошлом году его запустили в эксплуатацию в середине ноября.

Другой, большой каток обязательно заработает позже на парковом стадионе «Космос». Для его подготовки необходимы два условия: мороз и достаточное количество снега.

Снег предохраняет от повреждений искусственное покрытие стадиона. Его утрамбовывают и затем заливают водой. По этой причине в прошлом сезоне пришлось дожидаться подходящих условий, каток заработал в январе.

Администрация парка дополнила, что к нынешнему сезону закуплена партия абсолютно новых коньков для проката. Цена проката 150 рублей.

Подготовил Семен РЕЧКИН.