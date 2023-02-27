Время тюльпанов. 700 тысяч этих нежных цветов от совхоза «Тепличный» удивят своей красотой многих женщин

Цветоводы рады тому, что в последние дни зимы солнца было немного. Но недостаток солнечных лучей компенсируется избытком женской радости 8 Марта.

Объясняется все просто: секрет кроется в технологии выращивания тюльпанов – самого ходового товара в подарочных наборах. Их начинают массово покупать с первых дней весны. Везут партиями во все районы Сахалина. Когда солнца немного, бутоны дольше не раскрываются и дольше сохраняются. А значит, именно 8 Марта удивят своей красотой.

– С последнего дня зимы в теплицах началась массовая заготовка букетов. До этого срезали в день по 15 – 20 тысяч, это немного, сейчас эта цифра увеличивается, – рассказывает Елена Буткова, начальник отдела продаж совхоза «Тепличный». – В прошлом году, например, массовая срезка была до 60 тысяч штук. Если на высадку выходит в среднем человек 15, то на сборе людей требуется больше.

Слушая выкладки про численность тюльпанов на грядках, про секреты выращивания, нельзя не залюбоваться самими цветами. Даже в бутонах они выглядят красиво. Эдакие живые ковры всевозможных расцветок и оттенков! Палитра – от белого до темно-фиолетового, тона – от нежных до страстных. Выбор ограничивается только фантазией мужчины и предпочтениями женщины.

Сама Елена Буткова рассказала, что предпочитает махровые тюльпаны сорта «фокстрот». Сначала эти цветы белые, после того, как раскрываются, приобретают нежно-розовый окрас, а к концу жизни в вазе становятся малиновыми.

Сортов этих вестников весны великое множество. Естественно, цветоводам хочется, чтобы их было больше. Поэтому каждый сезон они берут примерно 2,5 тысячи луковиц новых сортов, экспериментируют с ними, от каких-то отказываются, какие-то оставляют. Главный критерий – длительность хранения в срезанном состоянии.

– Сейчас мы готовы предложить 54 сорта тюльпанов, – рассказывает Елена Буткова. – В прошлом году, для сравнения, было свыше 80. Но это пусть не беспокоит – к нынешнему празднику цветов будет больше. Если в 2022-м в продажу пошло 680 тысяч, то в нынешнем – 700 тысяч. В следующем хотим довести до миллиона. Уверена, что люди не почувствуют уменьшения числа сортов. Яркая палитра и хорошая сохранность бутонов все с лихвой компенсируют!

Увеличение выхода тюльпанов стало возможным благодаря недавно введенным в строй теплицам. Их появление стало возможным благодаря поддержке области, в частности, регионального минсельхоза. В них применяются технологии гидропоники, внедрены автоматизация и цифровизация. Искусственный интеллект вовремя подскажет и не даст совершить ошибку, уменьшает трудозатраты. Когда пик спроса на тюльпаны пройдет, в помещениях начнут выращивать овощи. Так что площади практически не простаивают.

В этом году цветоводам сельхозпредприятия пришлось поволноваться – из-за санкций возникли трудности при покупке луковиц тюльпанов в Голландии, главном мировом поставщике этого товара. Но все барьеры успешно преодолели, трудности, не видимые постороннему глазу, остались позади, и с каждым днем настроение становится лучше – ведь к женскому празднику сделали все, что задумывали, не без гордости объяснила Елена Буткова. Расходы, конечно, возросли, на цене тюльпана это отразится, но ненамного: в торговой сети «Тепличного» один цветок будет стоить 90 рублей, что на 5 рублей дороже прошлогоднего.

Сейчас наступают приятные хлопоты, связанные с упаковкой и отправкой цветов. Работники лелеют мечту – если в год будут сажать миллион тюльпанов, приобрести специальный агрегат для предпродажной заготовки этого праздничного товара.

Стоит добавить, что к 8 Марта в ассортименте сельхозпредприятия есть еще и розы. Они произвели неизгладимое впечатление на Деда Мороза, который при помощи наших корреспондентов приезжал посмотреть на Сахалин незадолго до наступления Нового года.

А такая оценка чего-нибудь да стоит!

Евгений АВЕРИН.

Фото автора.