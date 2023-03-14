Врио командующего Восточным военным округом проинспектировал подготовку и условия быта бойцов на Сахалине

Временно исполняющий обязанности командующего Восточным военным округом генерал-майор Алексей Ртищев и губернатор Валерий Лимаренко посетили Троицкий полигон, где проходят подготовку военнослужащие, а также Анивскую ЦРБ, куда на прохождение медицинского обследования направляются кандидаты на заключение контракта с Вооруженными Силами России.

На Троицком полигоне делегация побывала на всех площадках и в учебных классах. Гостям показали, как проходят подготовку подразделения штурмовиков, инженерно-саперных специалистов, снайперов, расчеты ПЗРК, гранатометчики, снайперы и операторы беспилотных летательных аппаратов. Также врио командующего Восточным военным округом ознакомился с условиями быта и размещения бойцов. На территории полигона построены пищеблоки, помещения для размещения бойцов и учебные классы, продолжается модернизация существующих зданий.

В разговоре с военнослужащими врио командующего и губернатор неоднократно отмечали, чтобы бойцы не стеснялись озвучить любые просьбы и пожелания, касающиеся каких-либо проблем и сложностей в семье.

– Основная цель поездки – лично встретиться с парнями, поговорить о том, что их волнует. Разрешить любые проблемные вопросы, которые им бы помешали выполнить свои задачи, а также оказание помощи командирам, которые обучают бойцов для выполнения специальных задач. Парни молодцы, полностью отдают себя делу, молодцы командиры, которые используют, в том числе нестандартные способы подготовки, все для того, чтобы было проще в бою. Взаимодействие с правительством Сахалинской области у нас сейчас на высочайшем уровне. Никто не стесняется обращений, все заинтересованы в выполнении поставленных задач во благо страны, – отметил генерал-майор Алексей Ртищев.

– Парни, Сахалин и Курилы гордятся вами. Мы будем продолжать оказывать всяческую поддержку и вам, и вашим семьям. Рад, что правительству региона удалось реализовать проект обучения добровольцев и мобилизованных управлению беспилотными летательными аппаратами. Это позволит вам эффективнее выполнять боевые задачи, а главное – поможет снизить потери. Ждем вашего возвращения с победой, – обратился к военнослужащим губернатор Валерий Лимаренко.

Следующим пунктом инспекционной поездки стала Анивская ЦРБ. Здесь проходят медицинское обследование кандидаты на заключение контракта с Вооруженными Силами России.

– Мы собрали воедино всю информацию о том, что полагается военнослужащим по контракту. Создали единый сайт, собрали сведения обо всех мерах поддержки министерства обороны РФ, правительства области и федеральных властей. Приглашаем людей из любого российского региона, помогаем семьям мужчин, заключивших контракты – в случае необходимости устраиваем на работу супругу, детей в детсады и школы, – рассказала заместитель директора регионального агентства по развитию человеческого капитала Светлана Удалова.