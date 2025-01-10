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Все  автодороги на Сахалине открыты для движения транспорта

Фото: stihi.ru

Все ограничения сняты, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

Таким образом, из блокады освободились Тымовский, Александровск-Сахалинский и Ногликский районы.

Участок федеральной трассы Тымовское – Ноглики открыли в пятницу в 21-30. Возобновилась работа межмуниципальных автобусов на маршрутах № 504 Южно-Сахалинск — Александровск-Сахалинский и № 531 Оха — Ноглики.

Ранее после расчистки для всех видов транспорта были открыты участки трассы Онор — Тымовское и Тымовское — Ныш. После открытия участка трассы между Долинском и Макаровским районом для общественного транспорта на 8 межмуниципальных маршрутах возобновили работу рейсовые автобусы.

Сняты ограничения на участке западного побережья между селами Новосибирское  и Новоселово.

Дорожные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада. Задействовано свыше 1 тыс единиц спецтехники.

Эдуард Самойлов.

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