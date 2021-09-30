Все ближе сезон простуды. Пора делать прививки от гриппа

На островах, куда с опозданием приходит весна, но где задерживается золотая осень, еще стоят теплые деньки. А в других регионах России уже холода и всплеск простудных заболеваний.

Вызваны они в основном респираторными инфекциями, но в Роспотребнадзоре полагают, что скоро может проявиться и грипп. В прошлом году на фоне разбушевавшегося ковида он в России практически не наблюдался. Возможно, сработали ограничительные меры и масочный режим. Были зарегистрированы единичные случаи и, к счастью, без летального исхода.

А что если это затишье перед бурей? – предполагают медики и зовут на прививки, чтобы упредить тяжелые последствия от гриппа. К таким действиям побуждает и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), предлагая вакцину от четырех его штаммов, в том числе от двух штаммов не циркулировавшего ранее вируса гриппа А.

Тревогу докторов вызывает и тот факт, что почти в половине регионов страны отмечен рост заболеваний ковидом. Он опасен для перенесших ОРВИ, ведь ослабленный иммунитет не сможет противостоять проникшим в организм двум разным видам вирусов. По международным рекомендациям ВОЗ в группу риска зачислены все люди 55+, беременные и дети.

Директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов отмечает: показания к вакцинации от гриппа имеют все вне зависимости от того, перенес человек коронавирусную инфекцию или нет. Условие одно: укол можно делать, если острый воспалительный процесс завершился не менее чем за две недели до прививки. Исключение составляют люди с индивидуальными противопоказаниями.

Эпидемиологи Роспотребнадзора обращают внимание на то, что между прививками от ковида и гриппа должно пройти не менее месяца. (В какой последовательности их делать, значения не имеет). Тем, кто переболел ковидом меньше чем полгода назад, или тем, для кого еще не подошел срок ревакцинации, стоит начать с прививки от гриппа и спустя месяц вакцинироваться от коронавируса.

В Сахалинской области для бесплатной иммунизации населения в эпидемический сезон 2021 – 2022 годов уже применяются вакцины со штаммами вирусов гриппа А (Н1N1), А (Н3N2) и вирусов группы В (линия Yamagata и линия Victoria). По словам регионального министра здравоохранения Владимира Кузнецова, в этом году планируется охватить прививками не менее 60 проц. сахалинцев и курильчан, включая несовершеннолетних. Пока уколы сделаны 5 проц. островитян.

Медики напоминают: в разгар эпидемии гриппа бессмысленно обращаться в поликлинику за прививкой: после укола иммунитету необходимо 2 – 4 недели, чтобы выработать защиту от вируса (иначе организм испытает дополнительные нагрузки от искусственно привитого штамма). Так что рекомендуется сделать укол не позднее начала ноября.

Заболеть от прививки невозможно, в ней нет живого вируса гриппа. Единственное исключение – назальная живая вакцина, но ее применяют только в особых случаях по медицинским показаниям. При соблюдении всех правил ухудшения здоровья и повышения частоты заболеваний ОРВИ не будет.

Вакцинация в регионе продлится до декабря (до начала эпидсезона).

Елизавета АНДРЕЕВА.