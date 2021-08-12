«Все были в одной лодке». Тренировочный сбор на Сахалине сдружил теннисистов

Тренировочный сбор, который Федерация тенниса России организовала на Сахалине перед Олимпийскими играми в Токио, сблизил российских теннисистов и задал спортсменам нужный настрой. Об этом в интервью ТАСС рассказала теннисистка Елена Веснина.

Веснина на Олимпийских играх выступала в одиночном разряде, в парном разряде (с Вероникой Кудерметовой) и в миксте (с Асланом Карацевым). В парном разряде спортсменки уступили в матче за бронзу, в миксте Веснина и Карацев завоевали серебряные медали, проиграв в финале соотечественникам Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву. Еще один российский теннисист Карен Хачанов стал серебряным призером Игр в Токио в одиночном разряде.

«Для нас Олим­пиада началась уже там (на Сахалине. – Ред.). Собралась команда, доктора, тренеры, массажисты, сразу ощутился этот настрой. Сбор выдернул всех из привычных коробочек, это было очень правильное решение федерации», – отметила Веснина.

«Для теннисистов быть на таких сборах довольно непривычно, ведь у каждого своя команда, свои наработки. Но что мне очень понравилось – никто не звездил, все были в одной лодке и понимали, зачем там находятся. И этот сбор всех нас очень сблизил», – добавила собеседница агентства.

1 августа Весниной исполнилось 35 лет. В 2018 году она взяла паузу в карьере в связи с беременностью, в декабре 2020 года теннисистка возобновила выступления. Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде, на Играх в Рио-де-Жанейро она победила в паре с Екатериной Макаровой.