Все для фронта. О чем писал «Советский Сахалин» 80 лет назад – 22 июня 1943 года

Номер газеты за 22 июня 1943 года открывается передовой статьей «Все для победы!».

Прошло два года, как народы Советского Союза ведут освободительную войну против гитлеровской Германии, вероломно напавшей на нашу родину 22 июня 1941 года, говорится в статье. Наше государство с честью выдержало это величайшее испытание. Война показала, что советский строй является самым прочным строем в мире, советский народ единым и непоколебимым.

Газета приводит слова И. В. Сталина: «Народам Советского Союза и их Красной Армии, равно как нашим союзникам и их армиям, предстоит еще суровая и тяжелая борьба за полную победу над фашистскими извергами. Эта борьба потребует от них больших жертв, огромной выдержки, железной стойкости. Они должны мобилизовать все свои силы и возможности для того, чтобы разбить врага и проложить таким образом путь к миру».

Вместе со всем советским народом не покладая рук работают для фронта и трудящиеся Сахалина, отмечает газета. За дни войны патриоты острова дали фронту сотни тысяч тонн нефти, угля, рыбы и продуктов сельского хозяйства. Самоотверженно работая на производстве, трудящиеся области внесли десятки миллионов рублей в фонд обороны Родины для строительства вооружения Красной Армии. Сделано много. Но еще больше предстоит сделать.

Рядом с передовицей на первой странице «Советского Сахалина» публикуются сообщения от Советского Информбюро о событиях на фронтах на утро и вечер 20 июня.

На второй странице помещены материалы специальных корреспондентов ТАСС. В них рассказывается о разгроме немецкого карательного отряда в лесном бою, как колхозники взяли в плен двух немецких летчиков, о контрбатарейной борьбе на переднем крае, о чем говорят пленные немецкие солдаты.

«Все силы народа – на помощь фронту!». Таков общий заголовок третьей страницы газеты. Публикуется Доска почета передовиков рыбной промышленности области. По Восточно-Сахалинскому району – это рыбозавод «Чайво» (директор тов. Хвощинский П. М., секретарь парторганизации тов. Зыков А. Д.), выполнивший на 17 июня план второго квартала по приему и обработке рыбы на 101 процент.

По Широкопад­скому району – звенья малых дрифтеров рыбозавода «Широкая Падь» (шкиперы тов. Авксененко В. И., Кудлай Ф. И., Михеев В. Ф.), рыбозавода «Моссия» (шкиперы тов. Ратушин П. Г., Варфоломеев А. Н., Фетисов Ф. Г.), значительно перевыполнившие план второго квартала по добыче рыбы.

В отдельной заметке рассказывается о передовых гвардейцах путины – команде шкипера Павла Григорьевича Ратушина из рыбозавода «Моссия». Коллектив 21 июня выполнил годовой план по добыче рыбы.

Нефтяники промысла Катангли, борясь за досрочное окончание полугодового плана, работают с нарастающими темпами, сообщает директор промысла Демонов. Впереди соревнующихся идет бригада старшего оператора тов. Мельникова. Среди ремонтных рабочих первенство держит плотник Гаврилов, выполняющий производственные нормы на 130 – 150 процентов.

В заметке «Уголь сверх плана» сообщается, что передовая Макарьевская шахта уже давно закончила полугодовой план добычи угля. По-стахановски работают забойщики тт. Ащеулов, Теплухин, Казаков, Хотнев, Лободесов, откатчики Тимадеев, Дадобед, лесогон Жиляков.

Отличаются и сельчане, они успешно заготавливают силос. Лучше всего дела идут у тружеников сельхозартели имени 1 Мая, колхозов Кировского района, артели «Советский Сахалин», совхоза «Свиновод», артелей Широкопадского района.

В номере газеты также информация о состоявшемся пленуме обкома ВЛКСМ, обсудившем участие комсомольцев в рыбной путине 1943 года и состоянии воспитательной работы среди молодежи.

На четвертой странице «Советский Сахалин» сообщает о концертах в Охе и Александровске заслуженного артиста РСФСР Сергея Балашова – замечательного чтеца, мастера художественного слова. С августа 1941-го он находился на передовых позициях Западного и Центрального фронтов, дал свыше 500 концертов для воинов. На свои средства приобрел танк и передал его в действующую армию. Приезд фронтовика-артиста – большое событие для сахалинцев. Он читал военные записи М. Шолохова, А. Твардовского, К. Симонова. Участвовал в концерте аспирант Московской государственной консерватории скрипач Дмитрий Водопьянов.

Как обычно, «Советский Сахалин» публикует информацию по стране и сообщения из-за рубежа.

Есть и объявления. Так, Сахалинский лесхоз заключает договоры с организациями на закрепление за ними сенокосных угодий в лесах госфонда. А Сахалинскому облфо для работы в городах и районах области требуются бухгалтеры-инспекторы по налогам, госдоходам и бюджету. Принятые на работу и нуждающиеся в подготовке будут проходить полуторамесячное индивидуальное обучение.

Это только один номер «Советского Сахалина» в годы Великой Отечественной войны – 605-й после 22 июня 1941-го. До победного мая 1945-го редакции предстоит выпустить еще 483 номера, не считая специальных.

Вячеслав ВЯЧИН.

Газета «Советский Сахалин» № 130 от 22 июня 1943 г.

P. S.

Уважаемые читатели! Если в этом материале встретились фамилии ваших родственников или знакомых, ударно трудившихся в тылу на благо победы, сообщите об этом в редакцию – по телефону, по почте письмом или по электронной почте.