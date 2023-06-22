Все идет по плану. Улицу Фабричную в областном центре отремонтируют в срок

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил ход капитального ремонта улицы Фабричной, сообщает пресс-служба администрации города.

В активной фазе работы в рамках первого этапа, которые проводятся на участке в границах улиц Комсомольской и Физкультурной.

Объект находится на особом контроле главы города. Улица Фабричная — одна из главных артерий северной части областного центра. Район активно развивается — здесь находятся образовательные учреждения, новый жилой комплекс, которые необходимо обеспечить качественной дорожно-транспортной инфраструктурой.

Актуальным остается вопрос комфорта жителей — важно максимально синхронизировать работы, чтобы к 1 сентября, когда начнется учебный год, открыть улицу и не создавать неудобства движению.

Как рассказал начальник МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Евгений Кулик, на сегодняшний день начаты земляные работы по устройству земельного полотна и перекладке инженерных сетей. Далее подрядная организация приступит к замене основания дорожной одежды.

– Работы ведутся по графику. Строительные материалы уже доставлены на Сахалин. До первого сентября все основные работы на проезжей части и тротуарах планируется выполнить. И жители смогут пользоваться дорогой, – отметил Евгений Кулик.

Прямо на месте участники выездного совещания обсудили вопрос внешнего вида ограждений домов частного сектора. Мэр города отметил, что после капитального ремонта улица Фабричная приобретет современный благоустроенный вид. Жителям тоже нужно проявлять заинтересованность в том, чтобы район выглядел красивым и ухоженным.

– Есть определенные требования и рекомендации к внешнему виду ограждений, которые в том числе отражены в правилах благоустройства, определены дизайн-кодом городской среды. На Фабричной выполняется большой объем работ, улица преобразится. Но и администрации, и самим горожанам важно приложить максимум усилий, чтобы ничего не нарушало внешний вид, – сказал мэр.

Значимость объекта для микрорайона подчеркнула депутат городской думы Майя Кириллова.

– Жители очень ждали этого ремонта. Сегодня здесь проживает много молодых семей. По дороге дети ходят на учебу в гимназию № 3. После завершения ремонта для всех участников дорожного движения будут обеспечены безопасные и комфортные условия, – отметила Майя Кириллова.