Все магазины хороши. Главное, чтобы наша торговля уважительно относилась к покупателям

«Самый вкусный шоколад» — так назывался материал, опубликованный газетой 14 марта 2023 года. В нем жительница Южно-Сахалинска Людмила Олешко поделилась с читателями «Советского Сахалина» своим опытом общения с работниками прилавка.

Признаться, опыт не самый удачный: какое-то фатальное невезение. Автор пишет о том, в какие неприятные ситуации ей приходилось попадать. То продавец откажется вернуть ей купленную и забытую на прилавке черешню, то кассир в магазине «забудет» положить в пакет коробку шоколадных конфет.

Вспоминает Л. Олешко и такую историю. Однажды в магазине она оставила в ячейке для хранения две коробки — с пиццей и тортом, закрыла ячейку на ключ и отправилась в торговый зал за продуктами. Каково же было ее удивление, когда, совершив покупку, она не увидела в ячейке свою коробку с пиццей. Обращение к охране магазина ничего не дало: пропажу не нашли.

Не компенсировал магазин и стоимость украденной пиццы. Впрочем, потерпевшая на этом и не настаивала. Она просто сделала вывод, что в истории с ячейками виновных не найдешь. И с тех пор в подобные магазины старается не ходить.

— А вот это совершенно напрасно. Не надо считать себя беззащитным в подобной ситуации. Действующее законодательство дает возможность решить проблему в пользу покупателя, — объяснила нам начальник отдела защиты прав потребителей регионального управления Роспотребнадзора Светлана Якушевская, к которой мы обратились за комментарием. И подробно рассказала, какие действия следует предпринять в той или иной ситуации.

Варианты могут быть разные. Например, вы зашли в сетевой магазин с сумкой в руках, а свободных ячеек нет. Что прикажете делать? Стоять и ждать, пока освободится какая-нибудь ячейка? А вот это вовсе не обязательно. Покупатель имеет право зайти в торговый зал с личными вещами в руках. И выйти из зала, не подвергаясь при этом обыску со стороны охраны. Ведь по закону обыскивать вас она не имеет права.

А что делать, если охрана не пропускает вас в торговый зал и требует, чтобы вы положили вещи в ячейку? Здесь возможны варианты. Можно сообщить администрации магазина о том, что своими действиями они нарушают правила торговли. И пожаловаться в Рос­потребнадзор.

А можно поступить иначе: спокойно положить свою сумку в ячейку и отправиться в торговый зал налегке. При этом никаких переживаний быть не должно. Ведь как только покупатель положил свои вещи в ячейку и закрыл ее на ключ, вступает в действие так называемый публичный договор, согласно которому ответственность за сохранность оставленных в ячейке вещей переходит к администрации магазина.

Правда, кое-где в наших магазинах еще встречаются объявления о том, что-де администрация никакой ответственности за сохранность вещей не несет. Но это не должно волновать покупателей, объяснили нам в отделе защиты прав потребителей. Заставляя класть вещи в ячейку, администрация магазина полностью отвечает за их сохранность. И обязана выплатить их стоимость в случае пропажи.

Только не забудьте выполнить некоторые формальности. В частности, позвать администрацию магазина и в ее присутствии составить акт о краже вашего имущества. Обязательно вызвать полицейского, чтобы он зафиксировал это неприятное происшествие. И не забыть написать претензию на имя директора магазина с требованием о возмещении убытков.

При этом не стоит спешить отдавать ключ от ячейки до тех пор, пока не будут подписаны все бумаги. Ключ — это доказательство того, что вы действительно положили свои вещи в ячейку. Правда, встречаются чудаки, которые способны положить сумку или пакет в ящичек без ключа в твердой уверенности, что ничего плохого не будет. И тем не менее лучше не рисковать. Ведь раз на раз, как говорится, не приходится.

Правильно составленные документы — это основание для возбуждения уголовного дела по факту кражи, повод для просмотра записей с камер видеонаблюдения, опрос возможных свидетелей кражи и т. д. Если повезет, кражу могут раскрыть по горячим следам. Но это уже заботы правоохранительных органов.

Покупателю же важно документально подтвердить стоимость украденных продуктов (товаров). Для этого потребуются чеки из тех торговых точек, где был приобретен товар перед тем, как покупатель зашел в злосчастный магазин. Так что будет полезно взять за правило сохранять чеки до тех пор, пока покупки не будут принесены домой. Особенно когда знаешь, при каких, не самых лучших, обстоятельствах они могут пригодиться.

— Хотелось бы добавить, что уже года три как к нам не поступало жалоб о том, что кого-то из сахалинских покупателей не пустили в торговый зал с сумкой. Сегодня в магазинах достаточно охраны, повсюду камеры видеонаблюдения. Это удерживает людей от необдуманных поступков, — отмечает Светлана Якушевская.

Пожелаем же сахалинцам удачных покупок вне зависимости от того, в какую торговую точку они зай­дут. В конечном счете любые магазины хороши, если там уважительно относятся к покупателям.

Сергей ЧЕВГУН.